Qui, 02 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Henrique Fogaça dá detalhes de acidente de moto e revela que aliança foi "roubada" no hospital

Jurado decidiu tornar público após repercussão da sua ausência em dois episódios do MasterChef Brasil

Reportar Erro
Henrique Fogaça dá detalhes de acidente de moto e revela que aliança foi "roubada" no hospitalHenrique Fogaça dá detalhes de acidente de moto e revela que aliança foi "roubada" no hospital - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Henrique Fogaça falou pela primeira vez sobre o motivo de sua ausência em dois episódios do MasterChef Brasil. Em vídeo publicado no Instagram na quarta-feira, 1º, o chef e jurado contou que sofreu um acidente de moto em maio, enquanto voltava das gravações do programa. Ele também relatou que sua aliança foi roubada quando esteve internado no hospital.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Henrique Fogaça (@henrique_fogaca74)

O acidente aconteceu na Rodovia Castelo Branco, quando a moto que ele pilotava passou por um trecho com óleo na pista. "Estava a 120 [km] por hora, caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte", relembrou.

O jurado disse que optou por não tornar o episódio público na época e resolveu falar sobre o assunto apenas agora, depois que sua ausência no programa passou a repercutir. "Alguns veículos puseram: 'Henrique FOLgaça está fora do MasterChef'. Tipo, como se eu fosse folgado, deu atestado, não foi trabalhar e foi substituído", disse.

Leia também

• "MasterChef Brasil" enfrenta desafio em prender a atenção do espectador com formato longo

• Ex-Flamengo e Vasco, zagueiro Erazo é campeão do Masterchef no Equador

• Erick Jacquin diz ter sido assaltado dentro de táxi

Fogaça ressaltou que sempre manteve uma rotina intensa de trabalho e disse que, devido à gravidade do acidente, poderia ter permanecido afastado por mais tempo para se recuperar.

Ele quebrou três costelas, machucou a bacia, lesionou a perna e o tornozelo, e teve escoriações nos joelhos, nas pernas e nas mãos. Na publicação, o chef também compartilhou imagens fortes dos ferimentos nas mãos, com machucados profundos e áreas de pele exposta.

Na legenda do vídeo, o jurado acrescentou que enfrentou outro problema durante a internação. "Ainda por cima roubaram minha aliança no hospital. Fui dar conta dois dias depois. Ligamos no hospital, mas disseram que não sabiam de nada", escreveu.

Durante a ausência do jurado no MasterChef Brasil, a chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira temporada do MasterChef Profissionais, ocupou seu lugar ao lado de Helena Rizzo e Érick Jacquin na prova da caixa misteriosa. Na etapa de eliminação, quem participou do programa foi o chef Adriano Kanashiro, responsável por orientar os competidores no preparo de um omurice.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter