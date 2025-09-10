Qua, 10 de Setembro

TELEVISÃO

Henrique Fogaça saiu do Masterchef? Jurado explica decisão após estreia de nova temporada

Chef de cozinha se afasta do trabalho na televisão, durante edição do programa voltada a confeiteiros, para estar mais próximo dos filhos

O chef Henrique Fogaça, jurado do programa 'Masterchef Brasil' O chef Henrique Fogaça, jurado do programa 'Masterchef Brasil'  - Foto: Divulgação

A estreia da nova temporada do " Masterchef Brasil", na última terça-feira (9), foi marcada pela ausência de Henrique Fogaça, e o fato logo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O chef paulistano que, desde a primeira edição do reality gastronômico, em 2014, atua como jurado do programa não participará da atual edição da atração televisiva, agora em formato especialmente voltado a confeiteiros. Na última noite, ele explicou a decisão de se afastar do trabalho.

O atual programa "Masterchef Confeitaria", na Band, terá o comandado de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano, que substitui o colega. O novo jurado está à frente do elogiado endereço Levena, no bairro paulistano de Pinheiros, e oferece criações que exploram ingredientes brasileiros. Em versão mais enxuta, a atual edição do reality gastronômico se estenderá até o fim de setembro.

 

Por que Fogaça saiu do Masterchef?
Henrique Fogaça decidiu deixar o "Masterchef Confeitaria" para estar mais próximo da família. Ele ressalta, porém, que a escolha não se estende às demais temporadas da atração. Nas próximas edição do programa, a presença do jurado está garantida.

"Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial e tem 18 anos. Tenho o João, de 16 anos, e tem a Maria, de nove anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado", explicou o jurado, na última terça-feira (9). "No ano passado, minha filha falou: 'Papai, eu venho na sua casa para ficar com você e você fica trabalhando?' Entendi que, às vezes, é preciso abdicar de algumas coisas para ter outras. Então, pedi para ficar fora [desta atual edição do programa] e abrir mão do 'MasterChef Confeitaria', para estar mais presente na vida dos meus filhos. Como eu não moro com os meus filhos, que moram com as mães, nas férias a gente faz isso", continuou o cozinheiro.

Fogaça reforçou, porém, que não foi foi fácil tomar a decisão. "Pensei muito, né, porque eu amo 'MasterChef'. A última temporada de confeitaria, meu, foi f*da demais e a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso... E eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa", concluiu Fogaça.

