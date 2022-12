Henry Cavill e Jasmine Tookes são escolhidos como os rostos mais bonitos de 2022

A- A+

O canal no Youtube TC Candler anunciou na quarta-feira (28) o ator britânico Henry Cavill e a modelo norte-americana Jasmine Tookes como os rostos mais bonitos de 2022. Os mais de 770 mil seguidores do canal decidiram entre os milhares de indicados quem são os 100 rostos mais bonitos de 2022.

Conhecido por sua atuação como Superman nos filmes do universo DC, o ator britânico de 39 anos também é o protagonista do sucesso da Netflix “The Witcher”. Na mesma lista aparecem os atores Michael B. Jordan, Jason Momoa e Timothée Chalamet.

Jasmine Tookes, 31 anos, é modelo e começou a fazer campanhas publicitárias em 2010. Ela já foi considerada uma das 10 melhores modelos do mundo pelo site models.com e desfilou no Victoria's Secret Fashion Show 2012. Na lista feminina também estão as atrizes Jenna Ortega, Ana de Armas e Lily Collins.

Confira as listas completas:

