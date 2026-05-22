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CINEMA

Filme com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal tem bilheteria abaixo do esperado

Em sua primeira semana, "Na Zona Cinzenta" arrecadou cerca de US$ 3 milhões

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"Na Zona Cinzenta" estreou em 14 de maio "Na Zona Cinzenta" estreou em 14 de maio  - Foto: Divulgação

“Na Zona Cinzenta”, filme estrelado por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, caminha para ser um dos maiores fracassos cinematográficos do ano. Lançado em 14 de maio, o longa-metragem teve um rendimento bem abaixo do esperado na sua primeira semana. 

Segundo o site Box Office Mojo, conhecido por publicar dados de bilheteria, a produção dirigida por Guy Ritchie arrecadou nos Estados Unidos cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 14 milhões. 

Com um orçamento estimado em US$ 60 milhões, o longa deve suar para conseguir fazer valer os custos da produção. O fracasso lembra o de outro filme do mesmo diretor também estrelado por Henry Cavill, “Guerra Sem Regras”, que arrecadou apenas US$ 30 milhões em 2024. 
 

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Em “Na Zona Cinzenta”, Cavill e Gyllenhaal interpretam dois especialistas em resgate. Eles são contratados para, ao lado de uma negociadora interpretada por Eiza González, recuperar uma fortuna das mãos de um tirano implacável.  

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