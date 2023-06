Herança de Gugu: filhas de apresentador já estão no Brasil para próximas audiências, dias 21 e 22

A- A+

O imbróglio pela herança de Gugu vai ganhar novos desdobramentos nesta semana. Quarta-feira (21) e quinta-feira (22) acontecem as novas audiências para decidir se Rose Miriam di Matteo terá reconhecida união estável com o apresentador, morto em 2019.

Para a nova rodada de depoimentos, Marina e Sofia Liberato, filhas de Rose e Gugu, já estão no Brasil e Rose também estará presente. Espera-se que testemunhas que conviviam com Rose e Gugu sejam ouvidas.

Na primeira audiência, que aconteceu em maio, as gêmeas deram declarações em apoio à mãe. Já o irmão mais velho das duas, João Augusto, e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, não concordam com o processo. Ao lado deles, um sobrinho do apresentador também preferiu não dar declarações. Os três se mantiveram em silêncio no tribunal.

Divisão familiar

Marina e Sofia foram emancipadas para que pudessem tomar decisões judiciais por si mesmas e estão do lado na mãe nesta "guerra" de versões. Já o primogênito afirma que as irmãs estão sendo "manipuladas" como parte de uma "aventura fantasiosa" movida pela própria mãe. Ele apoia integralmente a tia Aparecida Liberato.

"Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família", argumenta o advogado Nelson Willians, defensor de Rose Miriam.

João Augusto insiste que a divisão de bens determinada pelo pai é "incontestável" e lamenta que tenha que se defender "dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família".

A versão da mãe de Gugu

Em fevereiro de 2020, em entrevista ao "Fantástico", a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, de 90 anos, incrementou a discussão ao dizer que seu filho e Rose Miriam "nunca tiveram nada". Carlos Regina e Dilermando Cigagna, advogados da família Liberato, validam a declaração de Maria.

Na mesma reportagem, Nelson Wilians, advogado de Rose, rebateu a colocação e reforçou que sua cliente era "a mulher, a esposa, a companheira" de Gugu — e que somente após a morte do apresentador teria surgido "essa história de que ela era uma amiga".

