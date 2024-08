A- A+

FAMOSOS Herança de Gugu Liberato é bloqueada pela justiça a pedido de suposto novo filho O comerciante Ricardo Rocha afirma ser filho do apresentador com babá com babá com quem ele teria tido relacionamento nos anos 1970

Parte da herança deixada por Gugu Liberato foi bloqueada por ordem do juiz Leonardo Aigner Ribeiro Vistos, da 4ª vara da Família e Sucessões de São Paulo, após pedido da defesa do comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que afirma ser filho do apresentador morto em 2019.

A decisão determina o bloqueio de um quarto de todos os saldos de contas bancárias e aplicações financeiras de Gugu, além de eventuais valores já transferido a terceiros.



No ano passado, Rocha pediu um teste de DNA para comprovar que também é herdeiro do apresentador, que tinha três filhos reconhecidos: João Augusto, Marina e Sofia. Segundo seu relato, a mãe de Rocha, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu no segundo semestre de 1973, numa padaria do bairro de Perdizes, na capital paulista.

De acordo com a petição com a qual o comerciante pediu o reconhecimento da paternidade, sua mãe trabalhava como babá e empregada doméstica para uma família que morava ao lado da padaria, onde encontrava o futuro apresentador, "culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Quando Gugu iniciou sua carreira televisiva, diz a intimação, o adolescente começou a acompanhá-lo à distância, mas “entendeu protelar a busca do reconhecimento da paternidade para o futuro”. Com a morte de Gugu e a disputa pela herança, Ricardo teria decidido buscar seus direitos, movendo a ação de paternidade.

Dono de uma concessionária que vende carros de alto padrão, Ricardo Rocha comercializa, há anos, automóveis de marcas famosas, como Porsche, Land Rover e BMW. Sua loja está localizada na região de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

O surgimento de um suposto novo filho foi mais um capítulo na disputa entre seus herdeiros. Além dos filhos reconhecidos, Rose Miriam di Matteo, mãe dos três, ficou de fora do testamento, e pedia o reconhecimento de sua união estável com o apresentador.

O que diz o testamento de Gugu?

Seguindo a vontade de Gugu, seus três filhos — Augusto, Marina e Sofia, todos frutos da antiga relação com Rose Di Miriam —, ficam com 75% da herança estimada em R$ 1 bilhão. Os outros 25% do patrimônio são divididos entre os cinco sobrinhos do apresentador. Três deles são filhos de Amandio Liberato, de 70 anos, o irmão mais velho do comunicador. Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, a curadora do espólio.

