CELEBRIDADES Herança de Gugu: web relaciona vida sexual aos 14 com idade de suposto filho Em 1984, apresentador falou sobre primeira vez na adolescência; idade é a mesma que ele teria caso fosse pai de homem que reivindica parentesco

Após o site "Insider Playboy Brasil" ter divulgado, nesta semana, a entrevista concedida por Gugu Liberato (1959-2019) à revista em 1984, internautas relembraram da ação de investigação de paternidade "post mortem" aberta contra ele. Na publicação, o apresentador revelou ter iniciado a vida sexual aos 14 anos, idade que ele teria caso o comerciante Ricardo Rocha, hoje aos 48, fosse seu filho.

Em junho, Rocha solicitou um exame de DNA para confirmar o parentesco. Caso seja comprovado que ele é filho de Gugu, os rumos da herança de R$ 1 bilhão deverão ser alterados. Na versão sustentada pelo vendedor, o comunicador teria 14 anos quando se relacionou com sua mãe e o gerou, algo que as filhas de Gugu acham "improvável".

— Acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho, né? E meu pai teria 14 anos (na época do nascimento), se isso realmente aconteceu. Ter outro filho? Acho um pouquinho difícil ter acontecido — disse Sofia Liberato, de 19 anos, em entrevista ao "Fantástico".

À Playboy, no entanto, Gugu afirmou ter iniciado a vida sexual nesta idade. "Eu faço sexo desde os 14 anos. Comecei com uma vizinha, mas não espalha, por favor. Gosto muito, muito mesmo. Por isso, pelo menos umas duas vezes por semana dou um jeito de arranjar um tempinho", disse ele na época, ressaltando que "para o sexo sempre sobra tempo".

De acordo com a ação movida por Rocha, sua mãe teria conhecido o comunicador no segundo semestre de 1973, em uma padaria. A petição informa, segundo a colunista Mônica Bergamo, que "a genitora" trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica" que trabalhava ao lado da panificadora.

Ela ia diariamente à padaria, "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto [Gugu], que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo, houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em um relacionamento íntimo entre eles".

