Herança de Preta Gil inclui direitos autorais por obra musical; entenda quem ficará com os bens

Em mais de duas décadas de carreira, Preta Gil lançou quatro álbuns de estúdio e, entre parcerias e singles, acumulou 271 gravações cadastradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), como informa a instituição. O legado musical da cantora — que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de um câncer — deve ficar sob administração do único filho da artista, o também cantor Francisco Gil, da banda Gilsons, como explicam advogados.

De acordo com a legislação brasileira, os direitos patrimoniais de um autor — e também intérprete, no caso de uma canção — devem ser geridos por seus herdeiros diretos, os únicos com poder de realizar o uso comercial, a reprodução e a distribuição das obras. Os direitos perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

No caso de Preta Gil — que, além de cantora e compositora, era empresária e fundadora da agência Mynd —, esse prazo se iniciará em 1º de janeiro de 2026, estendendo-se até o fim de 2095. Dessa forma, Francisco Gil, o único herdeiro direto da artista, poderá ser inserido como sócio da marca ou passar a receber a cota que cabia à mãe, como detalham advogados.

Mais conhecido pelo apelido de Fran, o cantor e músico Francisco Gil, de 30 anos, é o único herdeiro de Preta Gil e esteve junto da mãe até os últimos dias de vida dela. Ele ficou ao lado de Preta durante todo o tratamento contra o câncer, dividindo o tempo entre a carreira artística e os cuidados com a família e a namorada. Ele é pai de Sol Maria, de 9 anos, e mantém um relacionamento com a ex-BBB Alane Dias, de 26 anos.

Fruto do antigo relacionamento de Preta com o ator Otávio Muller, de 59 anos, Francisco é um dos integrantes do trio Os Gilsons, composto por ele, José Gil (seu tio) e João Gil (seu primo), todos descendentes do cantor Gilberto Gil.

O nome do grupo, que vem se destacado com um dos expoentes daa nova geração da MPB, é uma homenagem à família e à sonoridade herdada do avô, uma vez que une o sobrenome "Gil" à palavra inglesa "sons", que significa 'filhos" em português.

Donos de números cada vez mais robustos nas plataformas de streaming, os três transitam entre pop, MPB e ritmos afro-baianos, com um suingue aliado a beats e levadas modernas. Seu hit de estreia "Várias queixas" (originalmente do Olodum), lançado em 2019, já foi ouvido quase 70 milhões de vezes no Spotify.

