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ARTE Herbário Urbano espalha murais sobre plantas medicinais pelo Recife Idealizado pela artista pernambucana Micaela Almeida, o projeto divulga saberes populares por meio de QR Codes

O projeto Herbário Urbano é uma inciativa da artista visual e muralista Micaela Almeida, que espalhou sete murais na Região Metropolitana do Recife. Concluído nesta segunda-feira (6), o projeto ocupa áreas de grande circulação com murais de até 30 m² que retratam espécies amplamente utilizadas na medicina natural e popular, como mastruz, carqueja, cannabis, chambá, goiabeira, amora e erva-baleeira.

Unindo arte urbana, saúde e saberes populares, as intervenções incorporam QR Codes, que direcionam para o e-book gratuito "Herbário Urbano - Murais Fitoterápicos do Recife".

Nele, o público pode encontrar informações científicas ilustradas, receitas tradicionais de chás e preparos naturais, além de uma galeria de imagens dos murais e um mapa com a localização de cada obra sobre plantas medicinais presentes tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto em práticas populares e hortas comunitárias urbanas.



O que é um herbário?

Um herbário, em sua forma tradicional, é um espaço de preservação, onde plantas e fungos são coletados, desidratados e catalogados, compondo um repositório de memória viva sobre a relação entre seres humanos e natureza.

“O projeto nasce do desejo de reconectar as pessoas com saberes ancestrais presentes nas plantas medicinais. A medicina natural é um conhecimento vivo, acessível e fundamental nas práticas de cuidado coletivo”, afirma Micaela Almeida.

As hortas comunitárias também aparecem como eixo central da proposta, dialogando com os territórios escolhidos para as intervenções, muitos deles já marcados por práticas de cultivo coletivo, inclusive dentro de equipamentos públicos. “A arte urbana foi o caminho que encontrei para levar tudo isso ao cotidiano das cidades, de forma aberta e acessível, capaz de provocar novas percepções e atitudes”, explica a artista.

“Teve um dia que uma senhora parou, ficou olhando e começou a me contar que aquela planta tinha sido usada pela avó dela pra cuidar da família inteira. Ela foi lembrando das receitas, das folhas, do cheiro… e aquilo me atravessou muito, porque é exatamente sobre isso que o projeto fala. Esses saberes nunca deixaram de existir, eles só foram sendo esquecidos ou silenciados. Trazer isso pros muros é uma forma de devolver esse conhecimento pra cidade e afirmar que ele também é ciência, também é cuidado, também é direito.”, completa Micaela.

As intervenções estão distribuídas em diferentes territórios da Região Metropolitana, em equipamentos públicos de saúde, educação e cultura, como o Cecon Recomeço Fátima Caio (Caxangá), a Escola Estadual Santos Cosme e Damião (Igarassu), o Serviço Integrado de Saúde (SIS), no Engenho do Meio, o Compaz Governador Eduardo Campos (Linha do Tiro), a Horta Comunitária Mãos de Milagres (Ibura), o Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Curado, e o CAPSi Infantil Marcela Lucena (Pina).

Processo criativo

Além da criação artística, o projeto é resultado de uma pesquisa prévia conduzida por Micaela em colaboração com Flávia Moraes, formada em Agroecologia pela UFRPE.

A etapa envolveu vivências e trocas em espaços como o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca (CESAM), o Serviço Integrado de Saúde (SIS), a Horta Mãos de Milagres e o CECON, reunindo experiências sobre o uso das plantas medicinais nesses contextos.

Como desdobramento, o projeto também promoveu a Oficina Arte-Educativa de Desenho Botânico, realizada no SIS. Durante cinco horas de imersão, os participantes assistiram a um curta-metragem, trocaram experiências sobre saberes tradicionais e aprenderam fundamentos do desenho botânico a partir da observação e da coleta de plantas na horta medicinal do espaço.

Sobre a artista

Micaela Almeida é artista visual e produtora cultural pernambucana. Sua trajetória é marcada pela pintura muralista e pela arte urbana, articulando arte, educação, cultura popular e justiça socioambiental.

É autora do primeiro megamural do mundo em homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos e já expôs obras em espaços como o Museu da Abolição, Casa do Carnaval do Recife, o Paço do Frevo e a Pinacoteca Potiguar.

Participa de forma voluntária da Comissão de Acompanhamento do Programa Colorindo o Recife, um canal de escuta entre a Prefeitura do Recife e artistas urbanos. Idealizou e realizou o projeto Herbário Urbano, resultado de pesquisa sobre plantas medicinais, retratadas por meio da pintura muralista.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

*Com informações da assessoria de imprensa

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