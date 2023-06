Herbert Viana está internado no Rio de Janeiro para tratamento de pneumonia bacteriana

A- A+

Herbert Vianna, vocalista e compositor da banda Paralamas do Sucesso, foi internado no Hospital Copa D'or na zona sul do Rio de Janeiro, com uma pneumonia bacteriana. O artista deu entrada na última quarta-feira (28), para tratar uma pneumonia bacteriana e segue internado. Segundo o boletim médico, ainda não há previsão de alta.

Após sofrer um acidente aéreo em um ultraleve que caiu no mar, em 2001, o cantor esteve 45 dias internado no mesmo hospital em Mangaratiba.



"Prontamente iniciada terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenoterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios", diz a nota do Hospital Copa D'or.

