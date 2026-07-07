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LUTO Herdeiros de Benedito Ruy Barbosa: autor deixa quatro filhos, frutos de união de 54 anos com atriz Medalhão da teledramaturgia nacional, novelista morre, aos 95 anos, em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica

Medalhão da teledramaturgia nacional, o autor Benedito Ruy Barbosa — que morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 95 anos, em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica — deixa quatro filhos. A maior parte dos herdeiros do novelista, criador de clássicos como "Renascer" (1993), "Pantanal" (1990) e "O Rei do Gado" (1996), também cultivou caminhos profissionais no campo artístico. Todos são frutos do longevo casamento que Benedito manteve, ao longo de 54 anos, com a atriz Marilene Barbosa, que morreu em 2014 devido a um câncer.

A seguir, veja quem são os filhos do autor Benedito Ruy Barbosa.

Edmara Barbosa

Primogênita de Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa seguiu os passos do pai na escrita dramatúrgica. A paulistana, de 65 anos, assinou a escrita e a adaptação dos remakes de "Renascer" (1993), "Cabocla" (2004), "Sinhá moça" (2006) e "Paraíso" (2009). Ela é mãe de Bruno Luperi, que também dá sequência à tradição literária da família: ele foi o responsável pela adaptação de "Pantanal" (2022) e "Renascer" (2024).

Edilene Barbosa

Assim como o pai e a irmã, Edilene Barbosa também atua profissionalmente com a escrita de novelas. A caçula da família foi colaboradora de diversas obras e criações do pai, entre as quais "Renascer" (1993), "Cabocla" (2004), "Sinhá moça" (2006), "Paraíso" (2009), "Meu pedacinho de chão" (2014) e "Velho Chico" (2016).

Ruy Maurício Barbosa

Mais discreto entre os filhos, o empresário Ruy Maurício Tranquilli Barbosa não enveredou profissionalmente pela escrita dramatúrgica.

Marcelo Barbosa

Compositor e produtor, Marcelo Barbosa colaborou de maneira recorrente nas trilhas sonoras das novelas escritas pelo pai. Ele assinou a produção musical de tramas como "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999) e "Esperança" (2002), entre outras. Desenvolve trabalhos em parceria com Luís Schiavon e Nil Bernardes.

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