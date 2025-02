Herdeiros de Michael Jackson questionam casa de leilões que quer vender fita com músicas inéditas

A- A+

Segundo o site "TMZ", os herdeiros do cantor Michael Jackson, falecido em 2009, entraram em guerra contra uma casa de leilões que planeja abrir lances para fitas com músicas inéditas do astro. Sobre o anúncio da casa ''Gotta Have Rock and Roll'' de que vai leiloar os cassetes, o espólio de MJ disse tratar-se de um "triste tentativa de um site de leilões de enganar o público".

Os objetos em questão são duas fitas com 12 faixas inéditas nas quais Michael trabalhou no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, antes de lançar seu álbum "Dangerous" (de 1991). A Gotta Have Rock and Roll está colocando as fitas no leilão com um lance inicial de US$ 85 mil, na esperança de que o preço de venda fique entre US$ 150 mil e US$ 200 mil.

Os herdeiros do cantor dizem alegam que as fitas são apenas cópias das gravações originais, que são de propriedade do espólio — e quem comprar as fitas não poderá reproduzi-las ou tocá-las publicamente porque é o espólio que detém os direitos. O presidente da Gotta Have Rock and Roll, Dylan Kosinski, por sua vez, alega que as fitas cassete se tornam mais valiosas justamente porque não podem ser reproduzidas ou divulgadas ao público.

Michael Jackson gravou as músicas com o produtor musical Bryan Loren, que foi quem passou as cópias para o consignador no leilão, cujos lances abririam na manhã de quarta-feira.

Veja também