Hermeto Pascoal faz uma carta de amor em música e anuncia disco de inéditas "Pra você, Ilza"

Reconhecido no mundo inteiro como um dos grandes gênios vivos da música, gravado até por Miles Davis e recém condecorado com um título honoris causa pela prestigiada Juilliard de Nova York, Hermeto Pascoal anuncia "Pra você, Ilza", um álbum de inéditas que ganha o mundo pela gravadora carioca Rocinante no dia 28 de maio. Aos 87 anos, ostentando saúde e vigor, o “bruxo” dedica este trabalho à memória de sua esposa Ilza da Silva, com quem viveu 46 anos e teve seis filhos.

O álbum surge 24 anos após a partida de Ilza, “a morena linda da foto, filha do violonista regional Romualdo Miranda”, com quem Hermeto morou quando se mudou de Lagoa da Canoa, Alagoas, para Recife. “Tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço, tudo o que eu continuo fazendo, a Dona Ilza está presente, maravilhosamente presente. A Dona Ilza sempre esteve presente para mim, para me ajudar de todas as maneiras. Que maravilha e graças a Deus estou aqui. E ela está lá onde Deus a levou. (...) O nosso amor, o nosso espírito, a nossa alma continua junto. Todos continuam desabando,” reflete Hermeto.

Para homenageá-la, Hermeto escolheu 13 músicas de um total de 198 partituras registradas em um caderno dedicado a ela, escrito entre 1999 e 2000. Inicialmente, ele optou pelas primeiras páginas, repletas de choros; no entanto, fiel à sua genialidade e à sua capacidade de transcender limites, incorporou outros ritmos universais ao projeto, junto com seu grupo formado por André Marques (piano), Jota P (saxofone), Itiberê Zwarg (baixo), Ajurinã Zwarg (bateria) e Fábio Pascoal (percussão). O álbum também será lançado em LP e distribuído mundo afora. Nas palavras do próprio Hermeto, esse álbum "é um presente para vocês todos, de todos nós aqui. Pra quem quiser e pra eterna patroa, Dona Ilza."

Para todas as faixas de “Pra você, Ilza”, Hermeto criou, do zero, cada arranjo no estúdio. Chegou apenas com a partitura bruta indicando melodia e harmonia. Sentado confortavelmente numa poltrona, ia dizendo cada nota e ritmo que os músicos devessem executar. E ainda por cima criou novas partes para as músicas, tudo na hora, com a inspiração e intuição que sempre guiaram sua obra eterna.

Diretor artístico da Rocinante, Sylvio Fraga pontua que “lançar um disco de inéditas de Hermeto Pascoal é uma honra sem tamanho. Ainda mais um disco com significado tão importante e íntimo para o Hermeto, um disco que ele fez para a amada esposa da vida inteira, a Ilza. Então tem essa carga emotiva a mais, sem contar ainda que ele, para mim, é o limite da genialidade humana”.

“Pra Você, Ilza” foi gravado no Estúdio Rocinante, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2024. O disco estará disponível em todas as plataformas de streaming com as 13 faixas selecionadas pelo músico, na versão LP, o álbum chega com 10 faixas e está à venda no site da Rocinante.

Track List - LP

LADO A (20:49)

1. Inspirando fundo (3:05)

2. Conversação (4:51)

3. Porto da Madeira (2:46)

4. Do Rio para Recife (5:17)

5. Seus lindos olhos (4:50)

LADO B (21:16)

1. Passeando pelo jardim (5:33)

2. Sentir é muito bom (3:34)

3. Recordações de Recife (4:04)

4. Sol de Recife (4:32)

5. Pra você, Ilza (3:33)

Tracklist - Versão estendida - Streaming

1. Passeando pelo jardim (5:33)

2. Conversação (4:51)

3. Porto da Madeira (2:46)

4. Do Rio para Recife (5:17)

5. Seus lindos olhos (4:50)

6. Inspirando fundo (3:05)

7. Voltando para casa (2:23)

8. Pra você, Ilza (3:33)

9. Recordações de Recife (4:04)

10. Sentir é muito bom (3:34)

11. Na feira do Jabour (8:06)

12. Sol de Recife (4:32)

13. No topo do morro de Aracajú (2:54)

