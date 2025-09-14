A- A+

LUTO Último show de Hermeto Pascoal no Brasil virou festa para os 89 anos; relembre 'Quando subo no palco, não tenho idade', disse ao GLOBO o multi-instrumentista antes da apresentação em junho, no Circo Voador, Rio de Janeiro

O Circo Voador, histórica casa de shows na Lapa, Rio de Janeiro, estava lotado na noite do último 19 de junho. Na programação do Mimo Festival, naquela noite, Carlos Malta & Pife Muderno, Amaro Freitas Trio e... Hermeto Pascoal. Show mais aguardado da noite, a apresentação de Hermeto ganhou tons de celebração: ele completaria 89 anos em três dias. Aquele foi o último show do músico no Brasil. Hermeto morreu neste sábado.

"Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88, mas a alma vira menino de novo", disse ao GLOBO o multi-instrumentista alagoano, poucos dias antes daquele show. "A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira".



Depois do Circo Voador, Hermeto e grupo seguiram para a Europa, onde fizeram uma série de nove shows entre sete países, como Espanha, Alemanha e Finlândia.



Hermeto seria uma das atrações do Festival Acessa BH, em Belo Horizonte, neste sábado (13). Dois dias antes, a organização do evento publicou uma nota anunciando que, "por motivos de saúde", Hermeto não participaria mais da apresentação, que seguiu com o seu grupo, Nave Mãe.

A música de Hermeto nunca coube — e nem vai caber — em rótulos. Quando completou 80 anos, ele falou ao GLOBO sobre o título de "música universal":

"Nunca fiz um grupo de bossa nova ou de forró. Cansei de tocar em festivais de jazz no exterior, mas nunca vou tocar apenas jazz. Vou tocar frevo, baião, música clássica. Então eu chamo isso de música universal. É o único rótulo que eu acho que se pode usar".

Em 2023, Hermeto recebeu, em Nova York, nos Estados Unidos, o título de doutor honoris causa da Juilliard, prestigiosa escola de artes da qual suas músicas fazem parte do currículo. O músico ainda tem no currículo o mesmo título pelas universidades federais de Paraíba e Alagoas, seu estado natal.

No ano passado, Hermeto lançou seu último disco de inéditas, "Pra você, Ilza", uma homenagem a Ilza Souza Silva, mãe de seus seis filhos e sua companheira de 1954 a 2000 (ano em que faleceu, vítima de câncer). O trabalho foi eleito pela APCA um dos melhores álbuns brasileiros de 2024. No mesmo ano, o músico ganhou sua primeira biografia, “Quebra tudo! – A arte livre de Hermeto Pascoal” (Kuarup), escrita pelo jornalista Vitor Nuzzi. Para o instrumentista, a música era a sua religião.

