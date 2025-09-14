A- A+

MÚSICA Miles Davis roubou músicas de Hermeto Pascoal? Entenda "Ele era um ricaço, tinha tudo o que queria, então não faria algo assim por dinheiro, muito menos por vaidade", disse o multi-instrumentista brasileiro, que morreu aos 89 anos

Hermeto Pascoal ( que morreu neste sábado, aos 89 anos) e o americano Miles Davis (1926-1991), ícone do jazz, ficaram amigos logo de cara. Assim que se conheceram, nos bastidores de um show do percussionista brasileiro Airto Moreira, em Nova York, no final dos anos 1960, Davis o convidou para a sua casa — onde, na mesma noite, os dois lutaram boxe.

Da súbita amizade logo nasceu a parceria musical. Em junho de 1970, a dupla entrou em estúdio para gravar três composições de autoria de Hermeto: “Little church”, “Nem um talvez” e “Selim”. O disco com as gravações, intitulado “Live-Evil”, foi lançado em novembro de 1971. O brasileiro, no entanto, ficou de fora dos créditos do trabalho — o que significa que ele também não recebeu os royalties referentes àquelas músicas. Mas, para Hermeto, isso nunca foi um problema.

"Sei que Airto falou com ele do assunto, e depois Herbie Hancock e Wayne Shorter, mas eu não o fiz. Para quê? Miles era uma pessoa elegante, um ricaço, tinha tudo o que queria, então não faria algo assim por dinheiro, muito menos por vaidade, e também não acho que fosse capaz de fazê-lo somente para causar discórdia. Se ele disse que a música era sua, então era sua", disse Hermeto em entrevista ao jornal espanhol El País, em 2018.



Atualmente, em reedições de “Live-Evil” e no streaming, o nome de Hermeto já aparece com os devidos créditos.

