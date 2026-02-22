A- A+

Famosos Herson Capri é internado após sofrer infarto; peça 'A sabedoria dos pais' tem datas adiadas Ator está em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo, ao lado de Natália do Vale

O ator Herson Capri, de 74 anos, foi internado após sofrer um infarto, e sessões da peça "A sabedoria dos pais" terão datas alteradas. Por meio das redes sociais, a produção do espetáculo afirma que o ator passa bem, mas só retomará a agenda de apresentações em março.

"A sabedoria dos pais" está em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo, e tem Natália do Vale no elenco ao lado de Capri. As sessões dos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março foram adiadas para que o ator possa se recuperar. A temporada será retomada no dia 5 de março.

