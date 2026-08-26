Hidden Recife reúne a partir desta quarta (26) música, arte e gastronomia no 'coração da cidade'

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Para viver a cidade, embeber-se de sua história e registrar memórias. São muitas as possibilidades que o cenário de Recife naturalmente oferece a quem se dispõe a explorá-la, e ocupá-la.



Tal qual o projeto Hidden fará a partir desta quarta-feira (26), em um dos edifícios seculares do Bairro do Recife - em meio aos arredores privilegiados das pontes, casarios, rio, mar e narrativas indeléveis.



Com previsão de permanecer na cidade até dezembro, será No Niágara, na Av. Rio Branco, o novo endereço para música, gastronomia, arte e convivência da capital pernambucana.



A ideia, já conhecida por transformar espaços ociosos em ambientes que (re)conectam pessoas a seus territórios, vem de uma prática de ocupação urbana concebida em Nova Orleans (EUA), logo após o furacão Katrina.



De forma temporária e no conceito “upcycling de ambientes”, a nova casa vai acolher afetividades, inclusive gastronômicas, por aqui, um dos pilares do projeto - criado em 2017 pelo casal brasiliense Daniel Braga e Mariana Braga e que na abertura ganha a assinatura do chef Charles de Assis.









Gastrô e lounge

Além do chef convidado, que leva para a estreia a experiência na cozinha que valoriza ingredientes brasileiros, e com referências nordestinas somadas a técnicas contemporâneas, haverá um sistema rotativo nomes da gastronomia para comandar a culinária aos visitantes.



Já a trilha sonora do projeto, que já percorreu outras cidades do País, tem no mistério uma marca registrada, com bandas que se apresentam sem, contudo, o público saber de quem se trata. No máximo, o estilo musical da vez será divulgado.



Para a noite de inauguração o rock vai ser a sonoridade do espaço passando pelo ritmo na vibe pernambucana, até o internacional e o pop, com programação que alterna entre DJs e bandas ao vivo.



Hidden Recife funcionará de quinta a sábado, com projeto de ocupação urbana até o mês de dezembro | Crédito: Divulgação



O ambiente também acolhe os visitantes em uma "grande sala de estar", com lounges tomados por sofás e poltronas, sempre em integração com a arte - uma galeria com curadoria mensal e intervenções artísticas que dialogam diretamente com a arquitetura do prédio perfazem a agenda.



Autosserviço e um mercado próprio, permitindo que haja circulação pelo espaço e autonomia na escolha de vinhos e petiscos, montando sua própria experiência, também faz parte do “pacote” de novidades do Hidden Recife.



SERVIÇO

Hidden Recife

Quando: inauguração nesta quarta (26), para convidados, às 18h (funcionamento ao público de quinta a sábado)

Onde: Edifício Niágara - Av. Rio Branco, 152/162 e Rua do Apolo, 42, Bairro do Recife

R$ 60

Informações: @hiddenrecife

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