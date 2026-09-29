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MÚSICA Tiago Abravanel comanda a noite de estreia do "Baile do Hidden" no Bairro do Recife Novo projeto do Hidden Recife estreia nesta sexta (2) e terá, ainda, o grupo brasiliense O Bando e os pernambucanos da Kid Camaleão

Para quem busca transformar o início da noite em uma celebração sem pausas, reunindo ritmos brasileiros e encontros marcantes no palco, na próxima sexta-feira (2) o casarão localizado na Avenida Rio Branco, Bairro do Recife, estreia o "O Baile do Hidden", com o cantor Tiago Abravanel no comando da festa.



O novo projeto do Hidden Recife, evento itinerante de ocupação urbana que une música ao vivo, gastronomia, vinhos e arte, terá também a apresentação do grupo brasiliense O Bando e os pernambucanos da Kid Camaleão.



Clássico, pop e axé

O cantor, ator e apresentador Tiago Abravanel, que já marcou presença na edição brasiliense do espaço, leva para o Hidden Recife, além de interação com o público, baile com repertório focado que passa por clássicos do pop, axé e samba,





Brasília e Pernambuco

Para dar liga ao projeto, o grupo brasiliense O Bando assume como a banda-base do evento. A formação permanece no palco ao longo de toda a programação, conduzindo a estrutura musical e recebendo convidados para participações especiais e momentos de improviso.



Já a abertura da festa fica a cargo dos pernambucanos da Kid Camaleão que abrem a noite trazendo sua sonoridade tropical para aquecer os motores da pista logo nos primeiros momentos do evento.



Os ingressos custam a partir de R$ 100, com venda antecipada no site Hidden Brasil.

Serviço

“O Baile do Hidden”

Com Tiago Abravanel, O Bando e Kid Camaleão

Quando: quinta-feira (2), a partir das 19h

Onde: Hidden Recife – Avenida Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: R$ 100, com venda antecipada no site Hidden Brasil

Informações: @hiddenrecife



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