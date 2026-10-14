Hidden Recife vai de acústico com projeto 'NAVARANDA' nesta sexta (17)
Com o vocalista Cello Sesso à frente, versões acústicas de clássicos da música dão o tom da programação do Hidden no Bairro do Recife
O som vai rolar solto nesta sexta-feira (17) no Hidden Recife com o projeto Acústico NAVARANDA, que tem à frente o vocalista Cello Sesso.
Com início às 19h o show leva ao público versões acústicas de clássicos da música nacional e internacional, em apresentação da turnê "O Acústico Vive em Mim" - que, entre outras coisas, é marcada pela interação entre artistas e plateia.
O Projeto
"NAVARANDA" foi pensado para levar canções conhecidas em novos formatos/experiências musicais, com identidade a partir de versões em voz e violão.
Com a essência das composições preservadas, o projeto aposta em releituras que despertam memórias e convidam o público a cantar junto.
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Vale destacar que o repertório do projeto toma como referência os álbuns "NAVARANDA Sessions"- volumes I, II e III.
Um novo trabalho com dez releituras acústicas é a mais recente empreitada da produção - conhecida através das plataformas digitais de música e das apresentações realizadas ao vivo.
Para a programação no Hidden, o público vai ser contemplado, ainda, com a discotecagem do DJ Pepe e apresentação da veterana banda pernambucana Papaninfa.
SERVIÇO
Projeto "Acústico NAVARANDA", com Cello Sesso
Quando: sexta-feira, 16, a partir das 19h
Onde: Hidden Recife -
Ingressos R$ 100
Informações: @hiddenrecife // @acusticonavaranda