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BAIRRO DO RECIFE Hidden Recife vai de acústico com projeto 'NAVARANDA' nesta sexta (17) Com o vocalista Cello Sesso à frente, versões acústicas de clássicos da música dão o tom da programação do Hidden no Bairro do Recife

O som vai rolar solto nesta sexta-feira (17) no Hidden Recife com o projeto Acústico NAVARANDA, que tem à frente o vocalista Cello Sesso.



Com início às 19h o show leva ao público versões acústicas de clássicos da música nacional e internacional, em apresentação da turnê "O Acústico Vive em Mim" - que, entre outras coisas, é marcada pela interação entre artistas e plateia.

O Projeto

"NAVARANDA" foi pensado para levar canções conhecidas em novos formatos/experiências musicais, com identidade a partir de versões em voz e violão.



Com a essência das composições preservadas, o projeto aposta em releituras que despertam memórias e convidam o público a cantar junto.









Vale destacar que o repertório do projeto toma como referência os álbuns "NAVARANDA Sessions"- volumes I, II e III.



Um novo trabalho com dez releituras acústicas é a mais recente empreitada da produção - conhecida através das plataformas digitais de música e das apresentações realizadas ao vivo.





Para a programação no Hidden, o público vai ser contemplado, ainda, com a discotecagem do DJ Pepe e apresentação da veterana banda pernambucana Papaninfa.

SERVIÇO

Projeto "Acústico NAVARANDA", com Cello Sesso

Quando: sexta-feira, 16, a partir das 19h

Onde: Hidden Recife -

Ingressos R$ 100

Informações: @hiddenrecife // @acusticonavaranda

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