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balada Hidden resgata os anos de 1980 nesta quinta-feira (17), no Bairro do Recife Projeto itinerante terá ainda menu da chef Kácia Nogueira

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Projeto de entretenimento itinerante que reúne música e gastronomia, o Hidden terá, nesta quinta-feira (17), clima de nostalgia com atração musical tocando hits dos anos de 1980. O Hidden edição Recife ocupa um grande casarão no Bairro do Recife, na Avenida Rio Branco, que já abrigou uma edição da mostra Casacor.

O projeto, criado em Brasília, no Recife é coordenado pelos empresários Leo Buarque, Luiz Figueiredo e Eduarda Figueiredo, e tem duração de três meses na capital pernambucana.

Gastronomia

Enquanto o show das bandas rola, uma outra experiência acompanha a noite. A cada semana, um chef é convidado para assinar o cardápio de comidinhas da balada.

Esta semana, quem comanda a gastronomia do Hidden é Kácia Nogueira com uma miscelânea de referências: servirá samosa indiana, camarão skagen no estilo sueco, o clássico francês moules et frites, mais brasilidades como croqueta de rabada e o buraco quente de ossobuco.



SERVIÇO

Hidden Recife

Onde: Avenida Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife

Funcionamento: de quinta a sábado, a partir da s19h

Informações aqui



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