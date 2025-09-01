Hidrogel nos glúteos: entenda o procedimento que fez a influenciadora Juju Ferrari ser internada
Substância é utilizada para procedimentos estéticos com composição de 2% de poliamida e 98% água
Juju Ferrari, de 39 anos, está internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde a última terça-feira (26) devido a uma infecção nos glúteos após realizar um procedimento para inserir hidrogel na região. O local afetado apresenta inchaço, caroços, vasos sanguíneos rompidos e uma espinha.
Ela conta que realizou a inserção de hidrogel há alguns anos, mas somente recentemente passou a ter estes sintomas. A influencer, que está grávida de 5 meses, ainda não tem previsão de alta.
"O bebê está bem, com 5 meses de gestação, sendo acompanhado de perto por toda a equipe médica", compartilhou Juju em suas redes sociais.
O que é o hidrogel?
O hidrogel é um gel utilizado para procedimentos estéticos, com composição de 2% de poliamida e 98% água. Ele, então, é injetado na camada mais profunda da pele (normalmente nos glúteos ou nas coxas) e se fixa no local da aplicação com a finalidade de dar mais volume à região.
Como reação ao material, o corpo cria uma membrana ao redor da substância, mas este processo pode levar de um a dois anos.
De acordo com uma nota do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul contra o uso indiscriminado do hidrogel, quanto maior a quantidade da substância aplicada no corpo, maior é o risco de desenvolver uma infecção. Isto se dá porque o sistema imunológico reconhece o produto como um corpo estranho e isso pode levar a uma reação inflamatória.
O produto, que perdeu sua popularidade com o passar dos anos, se tornou um procedimento estético famoso especialmente pelo seu baixo custo. Os glúteos, coxas, mamas e mesmo o rosto, principalmente o queixo e as maçãs do rosto são áreas visadas para a aplicação do hidrogel.