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SHOW Hilary Duff anuncia show em SP para 2027; saiba data, local e como garantir o seu ingresso A venda geral dos ingressos para o show começará em 2 de outubro, a partir das 11h, por meio do site da Ticketmaster

A cantora Hilary Duff anunciou que virá ao Brasil com sua turnê The Lucky Me Tour. O País está na lista das 32 novas datas adicionadas para os Estados Unidos, Europa e América Latina. O show por aqui será realizado no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 13 de agosto de 2027.

Duff inicialmente realizou sua primeira jornada global como atração principal em quase duas décadas, com uma série de datas nos EUA começando em junho passado. Como parte dessa execução inicial, a cantora continuará a se apresentar na Nova Zelândia e na Austrália até o final de outubro.

A venda geral dos ingressos para o show começará em 2 de outubro, a partir das 11h, por meio do site da Ticketmaster. Também serão realizadas duas pré-vendas: uma intitulada "pré-venda do artista", em 29 de setembro, no site de Hilary, e a "pré-venda do Spotify", em 1º de outubro.

Os valores variam de R$ 940 (camarote inteira) a R$ 295 (pista meia-entrada).

Confira todos os valores:

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Pista premium: R$ 870 (inteira) | R$ 435 (meia-entrada)

Mezanino: R$ 920 (inteira) | R$ 460 (meia-entrada)

Camarote A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

A nova etapa da turnê

Duff antecipou o anúncio na semana passada, durante o último show da etapa britânica, que marcou sua segunda apresentação esgotada na The O2 Arena, em Londres. No bis de What Dreams Are Made Of, confetes com a mensagem "2027 More Dates Loading" caíram sobre o público enquanto uma contagem regressiva surgia simultaneamente no telão e no site da artista, indicando que o próximo capítulo da turnê seria revelado quando o relógio zerasse.

A nova etapa começa em 7 de maio, em Madri, e passa por cidades como Berlim, Paris, Amsterdã, Copenhague, Estocolmo, San Juan, São Paulo, Buenos Aires e Santiago, antes de seguir para os Estados Unidos. Rebecca Black fará a abertura de todas as datas na Europa. No Brasil, a apresentação ocorre no dia 13 de agosto de 2027, em São Paulo.

Com a apresentação marcada para o próximo ano, será a primeira vez que a artista realiza um show no Brasil em quase 20 anos. A última vez que ela realizou um show solo por aqui foi em 2008.

A nova turnê abarca o último álbum lançado por Hilary, Luck... Or Something, lançado em fevereiro deste ano e apontado por Rolling Stone, Billboard e Variety entre os "Melhores Álbuns de 2026". Em 2015, a cantora lançou Breathe In. Breathe Out.

Consagrada pelo papel de Lizzie McGuire, na Disney, Hilary também já atuou em grandes produções como Gossip Girl, em que interpretava a personagem Olivia Burke; o spin-off How I Met Your Father, no papel de Sophie; e Younger, como Kelsey Peters.

Serviço

Hilary Duff em "The Lucky Me Tour"

Quando: 13 de agosto de 2027 (sexta-feira)

Onde: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo

Horário: 21h (Abertura dos portões às 19h)

Ingressos: a partir de R$ 295,00 (veja a tabela completa acima)

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

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