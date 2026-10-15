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FAMOSOS Vencedora de dois Oscars, Hilary Swank anuncia gravidez do terceiro filho aos 52 anos Casada com Philip Schneider, ela já é mãe dos gêmeos Aya e Ohm, de três anos

A atriz Hilary Swank, de 52 anos, anunciou que está grávida do terceiro filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais na última quarta-feira, 14. Casada com Philip Schneider, ela já é mãe dos gêmeos Aya e Ohm, de três anos.

Em uma publicação no Instagram, a artista fez uma brincadeira ao relacionar a chegada do bebê aos próximos passos de sua carreira Ao lado dos filhos, ela escreveu: "Muita gente tem perguntado qual é meu próximo projeto; e este será lançado em dezembro."

A mensagem faz referência ao nascimento previsto para o último mês do ano e marca a chegada de mais um integrante à família.

Hilary Swank fala sobre maternidade após os 40 anos

Mãe pela primeira vez aos 48 anos, Hilary Swank já comentou sobre a decisão de ter filhos mais tarde. Em entrevista à revista Women's Health, a atriz afirmou que a maternidade aconteceu em um momento adequado de sua vida, embora não tenha planejado esperar até aquela idade.

"Teria tido filhos mais cedo. Não estou dizendo que esperei deliberadamente até os 47. Mas foi um momento mágico na minha vida, quando tudo se encaixou. Foi a hora certa por uma infinidade de razões", declarou.

Na mesma entrevista, a artista explicou que a experiência também foi influenciada pela maturidade e pela trajetória profissional que havia construído.

"Sou uma mãe muito diferente do que teria sido, mesmo no início dos meus 40 anos. Sou muito mais paciente. Sou bem mais compreensiva", disse.

Hilary acrescentou que a maternidade passou a ocupar um espaço importante em sua rotina e que a carreira consolidada lhe permite dedicar mais atenção aos filhos.

"E minha carreira já está estabelecida, então não estou dividida Consigo realmente mergulhar nisso, estar presente e ser uma mãe participativa", afirmou.

Com uma carreira marcada por trabalhos no cinema, Hilary Swank conquistou dois Oscars de Melhor Atriz. O primeiro veio por sua atuação em Meninos Não Choram (1999), no qual interpretou Brandon Teena. O segundo foi concedido por seu papel em Menina de Ouro (2004), dirigido por Clint Eastwood.

A atriz também protagonizou produções como P.S. Eu Te Amo (2007), romance em que contracenou com Gerard Butler, e Escritores da Liberdade (2007), drama inspirado na experiência de uma professora que trabalha com estudantes de diferentes origens.

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