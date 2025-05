"Relevos e Pinturas": exposição individual de Hildebrando de Castro será aberta na Marco Zero

Os efeitos da luz a partir de cobogós de uma arquitetura olindense e/ou elementos vazados de um brise-soleils em um prédio em Brasília (DF) causaram frisson no artista plástico Hildebrando de Castro.

Elementos que inspiram o trabalho do pernambucano nascido em Olinda, com infância em terras cariocas e residência atual em ares paulistas - mas que segue com admiração inabalável por seu nascedouro, ao menos o suficiente para guiar seus trabalhos.



Que o digam as 15 obras presentes em "Relevos e Pinturas", sua primeira exposição individual aberta nesta quinta-feira (22) na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem.







"Um sonho antigo"

Entre pesquisas e produção para chegar à exposição que será apresentada no Recife, Hildebrando percorreu por um ano trabalhos de dois arquitetos de peso, em Pernambuco e Brasil afora.



Trata-se de Luiz Nunes, à frente da Caixa D'Água de Olinda, uma das estruturas de cobogós citadas acima, e de Acácio Gil Borsoi, e seus edifício Caeté e Santo Antônio, ambos localizados no Centro da capital pernambucana.



Autodidata, Hildebrando ressalta sobre a meticulosidade de seu trabalho, e afirma ser um sonho antigo produzir a partir das obras de Luiz e Borsoi.

"Além de estudar vários materiais, também visitei as edificações (dos dois arquitetos) e pude me impressionar com a complexidade dos projetos. A Caixa D’água de Olinda, por exemplo, que desde criança me intrigava por ser um prédio supermoderno em meio ao Barroco da cidade, é um absurdo de linda. O cobogó, como estética, me interessa muito", conta o artista.



Hildebrando complementa, ainda, sobre as edificações assinadas por Gil Borsoi.



"O edifício Santo Antônio, de Borsoi, com os cobogós em concreto, sempre me fascinou. Um dia, Roberta Borsoi, uma de suas filhas, me concedeu os croquis desse projeto e, a partir dele, fiz umas 7 obras. Essa exposição é, afinal, não só uma homenagem a esses dois grandes arquitetos, mas também ao Recife e à Olinda”.