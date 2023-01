A- A+

CULTURA História da animação de Pernambuco é tema de exposição no Recife "Animação Pernambucana 5 décadas de história" está em exposição no Sesc Casa Amarela, resgata mais de 60 obras e traz ambientes interativos

A memória da produção audiovisual do Estado está sendo contada e revivida pela exposição “Animação Pernambucana – 5 décadas de história”. A mostra, que está aberta para visitação gratuita no Sesc Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, e tem classificação livre, segue até 10 de fevereiro.

Realizada em parceria com o Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga (MUCA), a iniciativa resgata os 50 anos deste modo de fazer cinema e traz mais de 60 obras para exibição. O acervo reúne desde as produções criadas artesanalmente na década de 1970 até a mais digitais, acompanhando o desenvolvimento social e a migração para as plataformas.

Além de ser espectador desta retrospectiva, o público vai poder imergir em experiências sensoriais disponíveis no espaço. Por lá, crianças e adultos terão acesso a equipamentos ópticos, cenários e desenhos, e poderão manusear story boards, que são quadros com a sequência de desenhos, e objetos de stop motion, técnica que utiliza objetos reais para o registro e posterior animação.

Serviço:

Exposição Animação Pernambucana

Quando: Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Local: Sesc Casa Amarela, Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira

Entrada: gratuita

Agendamento para visitas escolares: (81) 3267-4410

Informações: (81) 3267-4430

