A- A+

Famosos História de amor de Virginia e Vini Jr. tem idas despretensiosas a Madri, término e foto recorde Influencer e jogador, que assumiram oficialmente o namoro, vivem relação já marcada por idas e vindas, reconciliação e pedido de desculpa

Virginia Fonseca e Vini Jr. captaram boa parte da atenção dos internautas na última segunda-feira (27) ao anunciarem que estão mesmo em um relacionamento sério.

Tanto no Brasil quanto na Espanha, onde o jogador do Real Madrid atua, houve grande interesse em saber mais sobre quem é a influencer que conquistou o coração do atleta.

Na verdade, o nome dela já vinha ganhando destaque há algum tempo por causa da onda de especulações que tomava conta da internet.

O romance da influencer e do atleta, claro, não começou agora. Veja a seguir uma linha do tempo que remonta o romance:

Fim do casamento com Zé Felipe

Tudo começa quando Virginia fica solteira após anunciar, em maio deste ano, que seu casamento com Zé Felipe, havia terminado. Com o filho do cantor Leonardo, ela teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Um papo na festa

No dia 19 de julho, começaram os comentários sobre um possível envolvimento entre Virginia e Vini. A última publicação da influencer naquela noite, em Mangaratiba (RJ), foi uma em que aparecia já com pijama.



Segundo rumores, entretanto, ela ainda teria aproveitado para, horas depois, ir à comemoração dos 25 anos do jogador, no Rio. Ela aproveitou tudo ao lado de uma amiga, mas teve um momento para conversar com o atleta.

A suspeita se deve, porque na manhã seguinte ela pareceu estar de ressaca durante uma transmissão ao vivo de sua marca.

Semanas depois, entretanto, ela confirmou a ressaca na festa do jogador. “Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini”, disse ela no seu programa “Sabadou”, no SBT.

Apenas um like

Após alguns dias, as especulações ainda ganharam gás depois que Vini Jr. curtiu uma foto de Virginia com as filhas. Diante da grande quantidade de comentários de fãs, a influencer decidiu restringi-los na publicação.



Os rumores aumentaram ainda mais quando ela publicou uma foto vestida com uma camisa do Real Madrid com o número 10. Naquele momento, boa parte dos internautas já suspeitavam de que rolava algo mais na relação entre os dois.

Visitas à Madri

Em certo período, Virginia visitou pelo menos três vezes para a capital espanhola. Em uma vez, levou todos os seus amigos mais próximos: Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel.



Em outro momento, apesar de ela ter alugado uma casa luxuosíssima para passar os dias de folga, também se hospedou na casa do próprio Vini. Internautas identificaram logo onde a influencer estava por meio das fotos que publicava nas redes.

Mas, em entrevista ao portal Leo Dias, Virginia sequer citou o nome de Vini ao falar sobre a passagem pela capital da Espanha, apesar de lembrar uma visita ao estádio do Real Madrid, time que o jogador defende nos campos. Disse que estava passeando, despistando o público.

“Madri é muito legal. Fui lá, tô solteira. Eu fui lá passear. Fui lá visitar o estádio. O Hebert (amigo de Virginia) é muito fã (do time espanhol, Real Madrid), precisava levar meu amigo lá para conhecer. Precisava fazer isso por ele”, disse ela.

Unfollow em ex-affairs

No início desde mês, após Vini Jr publicar um vídeo no TikTok em que aparecia, pela primeira vez, ao lado de Virginia Fonseca — eles mostravam a coreografia de uma música viral —, internautas repararam que, entre uma enxurrada de comentários dos seguidores, havia uma colocação do próprio jogador.

Vini Jr. e Virgínia apareceram juntos pela primeira vez em vídeo nas redes sociais. Foto: Reprodução

Na postagem em questão, um fã celebrou o fato de ele ter “feito a limpa” nas redes sociais, parando de seguir ex-affairs para, enfim, assumir a relação com Virginia.

“Eita, parou de seguir ficante, postou a Virginia, literalmente calou minha boca”, escreveu o internauta. Ao que Vini Jr. respondeu: “Ela é a mais braba, né”.

Término temporário

De lá pra cá, porém, o romance desandou. Poucos dias após a publicação do tal vídeo em que o casal aparece juntinho fazendo as famosas "dancinhas" que costumam viralizar no TikTok, prints de conversas atribuídas ao jogador com outra mulher, a modelo Day Magalhães, começaram a circular nas redes. A repercussão foi imediata.

Na ocasião, a equipe de Virginia confirmou o fim do envolvimento amoroso, esclarecendo que o relacionamento "nunca foi algo sério" e que o casal "não estava mais se conhecendo".

Perdão e uma nova chance

No dia seguinte, Vini Jr. publicou um pedido público de desculpas, admitindo erros e elogiando a influenciadora.



“Reconheço que não correspondi como gostaria. A Virginia é uma mulher admirável, uma mãe incrível. Desejo a ela toda felicidade do mundo”, escreveu o atleta. Na mensagem, o atleta reconheceu ter trocado mensagens com outras mulheres.

Já Virginia, uma semana depois do bafafá, revelou que estava disposta a dar uma “nova chance” ao jogador Vini Jr, após o pedido público de desculpas feito por ele.

Na torcida da arquibancada

Depois da aparente volta do jogador e da influencer, ela chegou a aparecer na arquibancada do estádio espanhol, torcendo por Vini Jr. Ao fim da partida, Virginia teria encontrado novamente o atleta.

Virginia e Vini Jr. antes de assumir publicamente o namoro. Foto: Reprodução/Instagram

Confirmação do namoro

O casal, enfim, assumiu o relacionamento na última terça-feira (28), com uma publicação conjunta no Instagram. Na legenda da postagem, escreveram apenas “VV”.



Foi o suficiente: em apenas algumas horas, a foto alcançou 10 milhões de curtidas na rede, tornando-se a segunda mais clicada na plataforma.



Naquele momento, a publicação perde apenas para o registro do encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, divulgado no perfil do presidente brasileiro, que conta com mais de 22 milhões de seguidores.

Veja também