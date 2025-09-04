História real que inspira "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" é um caso emblemático dos Warrens

A- A+

Baseado em uma história real de dar calafrios, "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" envolve Ed e Lorraine Warren na última investigação do casal de investigadores paranormais nos cinemas. O quarto filme da saga principal estreia nesta quinta-feira (4) nas telonas brasileiras, provocando uma experiência cinematográfica de arrepiar o público.



Em "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" temos o retorno de Patrick Wilson ("Sobrenatural") e Vera Farmiga ("Bates Motel") como Ed e Lorraine Warren, respectivamente. Na trama da nova produção, a dupla de exorcistas precisa resolver um caso sombrio, envolvendo entidades malignas, semelhante aos eventos reais de uma investigação feita pelo casal que inspirou a franquia.

Eles existiram!

Na vida real, Ed e Lorraine Warren ficaram conhecidos como um famoso casal de demonologistas norte-americanos, atuando na investigação de casos de assombração com destaques para o da boneca Annabelle e o da Família Perron. Ambas as histórias se tornaram temas de filmes da franquia e tem relatos reais no livro "Ed & Lorraine Warren: Demonologistas - Arquivos Sobrenaturais", biografia escrita por Gerald Brittle.



É possível que quem leia o texto gráfico "baseado em uma história real" em um dos longas da franquia esteja com os pelos em pé (eu estaria!). A saga utiliza os casos reais como inspiração para as tramas dos filmes, mas também contém elementos ficcionais na criação da narrativa. Lorraine era uma médium, capaz de se comunicar com espíritos, característica mantida na saga.



Aconteceu

O caso real escolhido pelo diretor Michael Chaves ("A Freira 2") para a despedida dos Warrens em "Invocação do Mal 4" ocorreu na década de 1980 e marcou a dupla pela falta de um desfecho. O casal de demonologistas acompanhou os Smurls, na Pensilvânia, após os relatos da família chamarem atenção da imprensa. Eles descreveram uma série de manifestações paranormais na casa que moravam, incluindo gritos, cheiros estranhos e objetos se movendo "sozinhos".



Os verdadeiros Ed e Lorraine identificaram quatro entidades perturbando a família Smurl: uma mulher idosa, uma jovem violenta, um homem que morreu na residência e um demônio. Este estaria manipulando os outros três espíritos, segundo o New England Society for Psychic Research, instituição fundada pelos Warrens para realizar a exploração de entidades paranormais.



No entanto, o casal não expulsou a presença das forças sobrenaturais da residência, tornando o caso ainda mais emblemático. Em "Invocação do Mal 4", as complicações da investigação gera uma tensão nos protagonistas neste que é o último capítulo da saga principal.



Aclamado

"Invocação do Mal" se consolidou no gênero de terror e expandiu o universo criado pelo cineasta James Wan em 2013. Além dos quatro filmes da saga principal, a franquia tem títulos como "Annabelle" (2014), "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017), "Annabelle 3: De Volta para Casa" (2019), "A Freira" (2018), "A Freira 2" (2023) e "A Maldição de Chorona" (2019). Todos os filmes acima podem ser vistos no streaming da HBO Max - menos o recente "O Último Ritual".



"Invocação do Mal 4" marca a despedida de Ed e Lorraine Warren, além de fazer um feito histórico ao registrar a maior pré-venda de um filme de terror na história do Brasil. O filme superou o antecessor "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", que registrou 34,2 mil ingressos comprados, com a venda de 140 mil ingressos, demonstrando a força da aclamada franquia.



Confira o trailer:

