"Histórias da Bluey": série em que celebridades leem livros da personagem chega ao Brasil
Os episódios serão lançados semanalmente no canal oficial da personagem no Brasil
A famosa série "Bluey Book Reads" chega ao Brasil pela primeira vez. Trata-se de um projeto voltado ao público infantil, no qual grandes nomes das artes e celebridades emprestam suas vozes para a leitura dessas histórias.
Em sua versão brasileira, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak assumem o posto principal e contam algumas das aventuras de Bluey.
As histórias da cahorrinha da raça blue heeler são acompanhadas pelo restante da família, composta por seus pais e irmã mais nova, Bingo.
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Onde e quando assistir
Com alguns episódios já disponíveis, os capítulos de "Histórias de Bluey" serão lançados de forma semanal no canal oficial da personagem no Brasil. Ainda, é possível também acessar a partir da aba nacional no site bluey.TV.
Santoro e Fronckowiak são os responsáveis pela interpretação de cinco episódios da primeira edição da versão nacional do programa: Soninho, O Riacho, A Piscina, A Praia e Vovozinhas.