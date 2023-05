A- A+

exposição 'Histórias escolhidas', arte latina chega ao Museu de Arte Moderna de Nova York No total, 65 obras de 39 artistas de diferentes gerações e estilos reinterpretam a história da região, contada por cartógrafos, missionários, cientistas e aventureiros

A história como inspiração para a arte moderna. Em "Chosen Memories" (Histórias escolhidas), o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York apresenta uma releitura do passado da América Latina através dos olhos de seus artistas contemporâneos.

Em suportes como pintura, fotografia, escultura e vídeo, a maioria das peças compõem o acervo que a venezuelana Patricia Phelps de Cisneros doou para este museu de Nova York.'

Estruturados em torno de três temas - "Retornos", "Reverberações" e "Parentescos", em tradução livre -, os artistas propõem novas leituras do colonialismo, da revitalização do patrimônio cultural e do reconhecimento das origens e dos seus mortos.

Em "Looting" (Saquear), a guatemalteca Regina José Galindo criou uma obra com as incrustações de ouro que um dentista colocou em seus molares e que, ao extraí-las novamente, ficaram como "impressões de sua boca que funcionam como pequenas esculturas de um imaginário museu arqueológico", numa metáfora da violência das economias extrativistas.

"Terra Nova", nome de um mapa publicado em 1541 na Europa, serve de base para que o dominicano Firelei Báez pinte uma ciguapa - criatura mítica de seu país - voluptuosa e esquiva que, sobreposta ao esquema racional do mapa , "encarna os medos e desejos dos conquistadores europeus" com as culturas desconhecidas.

O argentino Leandro Katzse usou as primeiras litografias feitas na década de 1830 pelos exploradores John Lloyd Stephens e Frederick Catherwood - pesquisadores da região maia que hoje ocupa o sul do México, Guatemala e Honduras - para reconstruir suas expedições.

Sob o nome artístico Las Yeguas del Apocalipsis, os chilenos Pedro Mardones Lemebel (escritor) e Francisco Casas (poeta) apresentam sua versão de "Las dos Fridas" (As Duas Fridas) em uma impressionante fotografia que faz alusão à pintora mexicana Frida Kahlo.

Os artistas desta exposição "se envolveram com o passado como um meio de reparar histórias de desapropriação, reconectar-se com legados culturais desvalorizados e fortalecer laços de parentesco e pertencimento", diz a curadora de arte latino-americana do museu, a argentina Inés Katzenstein.

"Organismo vivo"

Para a fotógrafa brasileira Rosangela Rennó, que tem duas obras na mostra, "a história é um organismo vivo; está em constante releitura e reavaliação".

Segundo os organizadores da amostra, as estruturas coloniais continuam condicionando os sistemas de valores em torno das culturas ancestrais, do trabalho e da natureza, porque o "passado nunca passou completamente", e ainda "é um campo fértil de possibilidades para o presente".

Artistas como o brasileiro Cildo Meireles, o uruguaio Alejandro Cesarco, o mexicano Mario García Torres, a venezuelana Suwon Lee, a peruana Gilda Mantilla, os colombianos Raimond Chaves e José Alejandro Restrepo, entre outros, fazem parte desta mostra que estará aberta até 9 de setembro, no terceiro andar do museu.

Grande parte do que está em exibição faz parte das 250 obras que Patricia Phelps de Cisneros doou ao MoMA desde o começo do século.

Uma das maiores colecionadoras particulares do mundo, a venezuelana fundou em 2016 um Instituto de Pesquisa que leva seu nome, dedicado ao estudo da arte latino-americana no museu e dirigido por Katzenstein.

O MoMa possui um acervo de mais de 5.000 obras de arte moderna e contemporânea latino-americana.

