cinema "Histórico" e "imponente": veja reação da imprensa internacional às indicações de "O Agente Secreto" Longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho conquistou indicações para as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco

A indicação de 'O Agente Secreto' para quatro categorias do Oscar 2026 rendeu homenagens e elogios dentro e fora do Brasil. A extensa lista de adjetivos usados pela imprensa internacional — que vai da atuação "histórica" de Wagner Moura como dito pelo americano LA Times até a trama "envolvente" descrita pelo britânico The Guardian — faz jus à quantidade de estatuetas que o longa do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho pode conquistar na cerimônia marcada para o dia 15 de março.

Veja a seguir como a imprensa internacional reagiu às indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026:

Após a divulgação oficial das indicações, realizada durante a tarde desta quinta-feira, a revista americana Variety, especializada na cobertura de entretenimento, publicou uma matéria especial destacando a indicação de Wagner Moura para Melhor Ator Principal. "Wagner Moura pegou a tocha do Brasil no Oscar", escreveu a revista em alusão à campanha feita por Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" na disputa de 2025.

"O ator de 49 anos fez história ao ser indicado à categoria de melhor ator por sua performance imponente como um professor se escondendo em meio ao caos político da ditadura militar brasileira", completou o site.





Já o The Hollywood Reporter destaca a possibilidade do Brasil quebrar um jejum de 40 anos desde a última vez em que o Oscar de Melhor Filme Internacional foi dado a produções do mesmo país em edições consecutivas. “É uma sucessão de eventos impressionante para a Academia, visto que até 'Ainda Estou Aqui', o Brasil jamais havia vencido a categoria”, escreveu o site americano.

O jornal californiano LA Times também publicou uma matéria especial dedicada à performance de Wagner Moura, que interpreta o protagonista Armando. No texto, a conquista do artista é descrita como "histórica" e "um regresso às origens após trabalhar em produções estrangeiras por mais de uma década".

O veículo ainda destaca o pioneirismo da indicação do baiano, primeiro homem brasileiro a concorrer na categoria, o que também foi citado pelo espanhol El País. Os dois periódicos ainda relembram a vitória de Moura na disputa pelo Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, o que comparam com a vitória de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz de Drama na premiação do ano passado.

O britânico The Guardian classifica o trabalho do ator brasileiro como "histórico", mas deixa a maior parte dos elogios para o filme como um todo, o qual descreve como "estranhamente envolvente e continuamente eletrizante" e compara com o clássico "Profissão: Repórter" (1975), do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Ao final do texto, o diário ressalta, ainda, que "é ótimo ver que 'O Agente Secreto' segue conquistando apoio desde a estreia em Cannes".

