Hitmaker e Michele Andrade unem funk carioca e forró em "Tá com Saudade"

As batidas dançantes do funk carioca ganha boas pitadas de forró no single “Tá com Saudade”, lançamento do DJ, produtor e cantor Hitmaker em feat. com a cantora pernambucana Michele Andrade.

A faixa foi lançada nas plataformas digitais na última sexta (4) e mistura, musicalmente, as trajetórias de ambos: com sua experiência no pop e na música urbana, Hitmaker trouxe a base eletrônica e o groove do funk, enquanto Michelle, com sua trajetória ligada ao forró, inspirou a escolha dos arranjos e dos instrumentos.

O projeto começou a ganhar forma há dois anos, quando a primeira versão da música foi escrita. Mas, passou por modificações.

"Ela não era assim. Era outra letra, com uma pegada mais sertaneja. Mas eu sempre gostei muito do refrão e guardei. Quando decidi gravar com a Michele, resolvi jogar o corpo da música fora e fazer uma nova letra, com uma nova sonoridade, mais conectada com a nossa identidade", conta Hitmaker.

“Eu sou um DJ e cantor que trabalha com funk, música eletrônica e pop. E ela é uma artista de forró. A gente conseguiu misturar tudo isso: um pouco do funk, do eletrônico e do forró na mesma música. O resultado ficou maravilhoso! Espero que todo mundo curta demais”, celebra o DJ.

