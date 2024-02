A- A+

Nostalgia musical Hits do verão 2024: versões de músicas internacionais e regravações dão a cara da estação no Brasil "Perna Bamba", que bombou no Carnaval, e "Pede Pra Eu Ficar", de Pabllo Vittar, são exemplos de faixas inspiradas em canções antigas

No Brasil, a época mais quente do ano é sempre marcada por aquelas músicas que tocam em todos os lugares e grudam na cabeça. Com o verão chegando ao fim, já é possível cravar quais foram os hits e tendências musicais que dominaram a estação.

O Spotify, uma das principais plataformas de música do mundo, acompanha de perto o comportamento dos ouvintes e consegue apontar ao menos uma característica que marcou esta temporada: as releituras.

Não foram poucas as faixas que bombaram nos últimos meses que têm inspiração em gravações anteriores. Seja com versões de canções internacionais, roupagem em outro gênero ou um simples remix, os artistas brasileiros souberam reaproveitar sucessos do passado, dando uma cara nova a eles.

"Essa nostalgia é uma tendência que a gente vem observando há algum tempo, mas ganhou uma força muito grande neste verão. Acho que esse é o momento quando as pessoas estão de férias, viajando e a música acompanha tudo isso. Além disso, o Carnaval neste ano também ocorreu muito cedo, formando a tempestade perfeita para essa efervescência musical", comenta Carlos Costa, editor de música no Spotify Brasil, em entrevista à Folha de Pernambuco.

As duas faixas que aparecem no topo do ranking das mais tocadas no Brasil na última semana provam essa tendência. "Perna Bamba", interpretada por Parangolé e Léo Santana, foi um dos hits deste Carnaval e faz referência ao clássico latino "La Bamba", lançado em 1958 pelo norte-americano Ritchie Valens. Já o funk "Baby, Eu Tava na Rua da Água", de Mc Menor RV TR e Tropa da W&S, pega carona nas batidas de "Blue (Da Ba Dee)", lançada pelo grupo italiano Eiffel 65 em 1999.

"O Brasil é um dos países que mais consome a própria música. Mesmo sendo uma canção gringa, ela acaba aparecendo em uma versão brasileira", aponta o editor. O mesmo caminho é seguido por Pabllo Vittar em "Pede Pra Eu Ficar", que adapta ao jeito brasileiro a romântica "Listen to Your Heart" (1988), da banda sueca Roxette.

Entre as canções mais ouvidas no Spotify Brasil predominam os artistas nacionais, o que prova a preferência dos brasileiros por ouvir o próprio idioma nas canções. No que diz respeito aos ritmos que mais tocam, não é muito diferente. Carlos Costa destaca as sonoridades que vêm do Norte e do Nordeste. "Temos muito fortes o piseiro e o forró, mas também um reaparecimento dos ritmos do Pará, como o tecno melody e o brega. São os ritmos que dão a cara do verão, além de serem os que mais brincam com samples e novas roupagens para as músicas", comenta.

Falando em gênero musical, a estação trouxe também a possibilidade de ouvir músicas já conhecidas em ritmos diferentes. É o caso de "A Gente Se Entrega", de Nattan. O cantor cearense levou para a lambada o sucesso da dupla sertaneja Rionegro e Solimões nos anos 1990. Marina Sena, por sua vez, se juntou a Chicão do Piseiro, Roni Bruno e Mts no Beat para emplacar a versão em piseiro de "Ombrim (Ai Que Delícia o Verão)", gravada por ela em 2019. Já Joelma viu a sua "Voando Pro Pará", lançada em 2016 e "viralizada" no ano passado, unir seu tecnobrega às batidas de funk de Pedro Sampaio. O DJ e cantor carioca, aliás, também conseguiu emplacar "Cavalinho", remix da música popularizada pela banda de axé Gasparzinho em 2013.

Para o editor, as releituras musicais devem seguir como tendência ao longo do ano. "Usar essas novas versões como ferramentas para apresentar uma composição antiga a uma nova audiência ou construir uma faixa nova por meio de um sample, por exemplo, veio para ficar. Acho que isso já foi incorporado ao modo de produzir música no Brasil e é também um reflexo cultural", analisa.



