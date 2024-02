HMP Bronzefield: como é a prisão onde está brasileira acusada de perseguir Harry Styles

A- A+

Uma brasileira encontra-se, desde janeiro, presa na Inglaterra, após ser acusada de perseguir o cantor britânico Harry Styles. Em uma audiência deste terça-feira, o juiz do caso decidiu que ela deverá ficar detida ao menos até o dia 19 de abril, quando uma nova sessão ocorrerá. Myra Carvalho, de 35 anos, está encarcerada na penitenciária HMP Bronzefield, no condado de Surrey.

Trata-se de uma prisão feminina para adultas e jovens infratoras, com capacidade para acomodar 572 mulheres. A penitenciária foi aberta em 2004 para atender presas da região Sul da Inglaterra e é uma das maiores do país.

"Cada ala possui uma unidade de atendimento para as mulheres pegarem seus alimentos, que podem optar por comer juntas na ala ou levar para suas celas. Fornecemos telefones em cada quarto, o que é essencial para ajudar as mulheres a manterem os seus laços familiares", diz o site oficial da prisão.

Há ainda um centro de saúde com 17 leitos e uma unidade para mães e bebês, com capacidade para atender 12 mulheres e 13 crianças de até 18 meses ao mesmo tempo.

As presas são liberadas 8h para o café da manhã. Por volta das 9h, elas devem seguir para o trabalho dentro da prisão ou terem aulas. Dentro da penitenciária, segundo o site, é possível trabalhar como cabelereira, barista, cozinheira, limpeza e em outras atividades. Há um intervalo de almoço de duas horas a partir das 12h. Depois disso, a detentas devem retornar ao trabalho. Às 16h30, as presas voltam para suas alas e, por volta de 18h30, são trancadas nas celas.

O dinheiro obtido pelas presas através do trabalho no presídio pode ser gasto em itens na cantina, produtos de higiene pessoal, alimentos e artigos de papelaria. Familiares podem enviar até R$ 250 por vez.





Algumas presas famosas no Reino Unido se encontram encarceradas na HMP Bronzefield. Uma delas é Lucy Letby, condenada no ano passado por assassinar sete bebês e tentar matar outros seis em uma unidade neonatal onde trabalhava. Os crimes ocorreram no de hospital Condessa de Chester, entre junho de 2015 e 2016.

Entenda o caso

Identificada como Myra Carvalho, de 35 anos, a brasileira chegou a enviar mais de 8 mil cartas para o britânico em menos de um mês, segundo afirmaram os promotores do caso em uma audiência nesta terça-feira. Ainda de acordo com eles, algumas dessas cartas eram de "casamento". Duas das cartas foram entregues pela mulher no endereço do artista. Myra Carvalho ficará sob custódia até uma nova audiência marcada para o dia 19 de abril, segundo a BBC.

Documentos da corte mostram que a brasileira estava hospedada em um albergue em Earl's Court, no oeste de Londres. Ela chegou ao Reino Unido em dezembro do ano passado. Durante a audiência desta quarta-feira, foi dito também que a família da brasileira não tinha conhecimento.

A brasileira participou da audiência desta terça-feira através de videochamada. Ela se encontra na prisão feminina HMP Bronzefield. Segundo o jornal britânico Daily Mail, os pais de Myra Carvalho estiveram no tribunal durante a sessão.

A brasileira foi detida pelas autoridades inglesas no final de janeiro, quando acabou presa após causar "sério alarme e angústia" ao cantor, em um incidente ocorrido em Londres. Segundo a acusação, as ações da brasileira provocaram "efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia-a-dia" de Styles.

Veja também

Famosos Melody tem mais de R$ 3 milhões em carros de luxo na garagem de casa; entenda