Comemoração Hoje, 23, é Dia Mundial do Livro, Dia Nacional do Choro e de São Jorge; saiba mais Confira as datas comemorativas da semana, de hoje a 29 de abril

A semana entre os dias 23 e 29 de abril é recheada de datas que ajudam a celebrar e conscientizar as pessoas.



Este domingo (23) é marcado pelo Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral. A data surgiu em homenagem a dois nomes da literatura mundial: Miguel de Cervantes e William Shakespeare.

O dia 23 de abril também é o Dia Mundial dos Escoteiros (uma homenagem a São Jorge, padroeiro dos escoteiros). No Rio de Janeiro, é o dia do próprio São Jorge, padroeiro do estado; e ainda o Dia Nacional do Choro - homenagem ao dia do nascimento de Pixinguinha.

O dia 27 de abril tem duas datas que jogam luz sobre duas profissões importantes na sociedade: o designer gráfico e a empregada doméstica.



O Dia Nacional da Empregada Doméstica é uma homenagem a Santa Zita (padroeira das empregadas domésticas) e serve para lembrar a luta pelos direitos da classe.

O dia 28 é marcado por três efemérides. Uma delas é o Dia Mundial da Educação, que destaca a importância do conhecimento na transformação social. A data também é o Dia Nacional da Caatinga (um bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por sua diversidade de fauna e flora, que ocupa 11% do território nacional).

O 28 de abril é, ainda, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A efeméride centraliza o movimento “Abril Verde”, que ocorre durante todo o mês e foi tema desta matéria da Radioagência Nacional.

Para fechar a semana, o dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. A data foi instituída em 1982 pela Unesco e visa promover esta forma de arte em todo o mundo.

