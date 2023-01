A- A+

CARNAVAL 2023 'Hoje a Mangueira Entra': prévia retorna com o tradicional bingo e line up de artistas pernambucanos Baile acontece no próximo sábado, 14, no Clube Atlântico de Olinda

Que o clima já é de Carnaval em Pernambuco, faz é tempo. Mas oficialmente a Folia de Momo só começa em fevereiro, enquanto isso as prévias salvam a ansiedade dos foliões e mata a saudade de cair no passo com blocos tradicionais da festa.



O bloco "Hoje a Mangueira Entra", por exemplo, dá o start para a folia neste sábado (14), no Clube Atlântico, em Olinda.



Mantendo a praxe, o baile - que celebra as mais de três décadas de desfile da agremiação pelas ladeiras de Olinda, no Sábado de Zé Pereira - vai contar com o já conhecido bingo e cenário em verde e rosa.



Já a line up vai ser tomada pelos artistas pernambucanos DJ Mau Lopes, Cris Galvão, Nosso Samba é Assim e Malícia Champions, projeto comandado por Alexandre Urêa.





A noite ainda vai levar ao palco Orquestra de Frevo, que terá a "responsa" de lotar o salão e chamar o folião para um arrastão. Os ingressos para a prévia custam a partir de R$ 65 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital



SERVIÇO

Prévia do bloco Hoje a Magueira Entra

Sábado, 14, a partir das 17h, no Clube Atlântico de Olinda



Ingressos, no site Bilheteria Digital



R$ 65 (meia-entrada)//R$ 90 + 1 Kg de alimento não perecível//R$ 100 (inteira)



Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Informações: 3344-3300

Instagram: @hojeamangueiraentra

