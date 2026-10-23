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Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira (23); saiba o que vai ter nos próximos capítulos

Novela das 9 não será exibida por conta do debate na TV Globo

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Adriana prepara um plano para conseguir provas contra Pilar nos próximos capítulos da novelaAdriana prepara um plano para conseguir provas contra Pilar nos próximos capítulos da novela - Foto: Globo/Reprodução

A novela Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira, 23, na Globo, por conta da transmissão do debate presidencial. A trama retorna à programação no sábado, 24, com novos desdobramentos envolvendo a absolvição de Adriana e a reação de Pilar à decisão judicial.

Adriana arma plano para desmascarar Pilar
Nos próximos capítulos, Adriana e seus familiares comemoram o resultado do julgamento. A notícia, porém, provoca a fúria de Pilar, que fica sabendo da absolvição por meio de Diná.

Livre da condição de liberdade condicional, Adriana também avisa à rival que ela terá de deixar o apartamento de Arthur. Durante o confronto, a protagonista chega a dar um tapa na cara de Pilar

Adriana ainda decide recorrer a uma estratégia arriscada para conseguir provas contra a sua inimiga. Convencida de que a rival está envolvida em crimes, ela precisa encontrar uma maneira de descobrir o que ainda não sabe.

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Para isso, a protagonista planeja usar Maria Antonieta, a cachorrinha de Pilar, e esconder uma câmera na coleira do animal A intenção é conseguir registros que possam comprometer a vilã

Enquanto isso, outros personagens enfrentam conflitos pessoais. Edvaldo declara seu amor a Tilde, e César fica apreensivo com a reação de Rafael após expressar sua opinião sobre a inocência de Adriana.

Fernando também desabafa com Ivana sobre a dificuldade de não poder ser quem realmente é para agradar Diná. Já Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana.

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