BBB24 "Hoje o bicho vai pegar": Boninho diz que primeiro líder da edição será conhecido nesta segunda (8) De acordo com diretor do reality, Prova do Líder será uma das dinâmicas da estreia logo mais

O primeiro líder da edição 2024 do reality Big Brother Brasil será conhecido já na estreia do programa, nesta segunda-feira (8).



A afirmação foi feita pelo próprio diretor do programa, Boninho, que "invadiu" o Mesacast BBB - em live que acontece para um "esquenta" antes do início da edição deste ano do reality.



Recebido em meio ao bate-papo entre a atriz Susana Vieira, os ex-BBB's Kaysar, Mary Gonzalez e Ana Clara e a apresentadora Thamirys Borsan, Boninho deu spoiler sobre a dinâmica de logo mais.





