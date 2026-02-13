A- A+

inteligência artificial Hollywood acusa IA chinesa Seedance de infração em larga escala dos direitos autorais Criado pela ByteDance, que também é dona do TikTok, o Seedance 2.0 produziu clipe que mostra uma luta entre Tom Cruise e Brad Pitt

A associação dos grandes estúdios de Hollywood acusou o serviço chinês de geração de vídeos Seedance de "uso não autorizado de obras protegidas por direitos autorais nos Estados Unidos em larga escala", após a divulgação de um clipe que mostra uma luta entre Tom Cruise e Brad Pitt.

Criado pela ByteDance, que também é dona do TikTok, o Seedance 2.0 produziu imagens que circularam amplamente na internet, com imagens dos dois atores lutando, além de outras cenas realistas de super-heróis e personagens de jogos eletrônicos.

"Em um único dia, o software chinês de IA Seedance 2.0 incorreu em uso não autorizado de obras americanas protegidas por direitos autorais em larga escala", escreve Charles H. Rivkin, presidente da Motion Picture Association, que representa, entre outros, os interesses de Disney, Universal, Warner e Netflix.

Publicado na madrugada de sexta-feira, o comunicado foi divulgado após a circulação, desde terça-feira, de um vídeo gerado por inteligência artificial que mostra uma briga entre Brad Pitt e Tom Cruise na cobertura de um edifício

O novo modelo de criação de vídeos Seedance 2.0 acaba de ser lançado em uma versão de teste limitada na China, mas imagens hiper-realistas já inundam as redes sociais.

"Ao lançar um serviço que opera sem garantias substanciais contra a falsificação, a ByteDance despreza os direitos autorais bem estabelecidos que protegem os direitos dos criadores e sustentam milhões de empregos nos Estados Unidos", afirma o comunicado.

