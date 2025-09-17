"Hollywood Reporter" aposta em 5 indicações ao Oscar para o filme pernambucano "O Agente Secreto"
Nesta semana, o longa foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional
A revista americana The Hollywood Reporter atualizou sua lista de apostas para o Oscar 2026 e indicou que o filme O Agente Secreto pode disputar cinco categorias da premiação.
Para o especialista Scott Feinberg, O Agente Secreto é um dos favoritos para ser nomeado em cinco categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor com Kleber Mendonça Filho, Melhor Ator com Wagner Moura, Melhor Roteiro Original com Kleber Mendonça Filho e Melhor Filme Internacional.
Nesta semana, o longa foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional na cerimônia de 2026.
A lista ainda cita Tânia Maria, de 78 anos, como possibilidade remota na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Além disso, o filme Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, é considerado como forte concorrente na categoria Melhor Documentário.