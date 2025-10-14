A- A+

ACADÊMICO Livro publicado pela editora da UPE aborda o Holocausto a partir dos quadrinhos dos X-Men "Magneto e a Paratradução do Holocausto nos Comics" é de autoria do brasileiro Karl Schurster e do espanhol Óscar Ferreiro

“Magneto e a Paratradução do Holocausto nos Comics”, livro publicado pela Editora da Universidade de Pernambuco (Edupe), propõe uma leitura crítica dos quadrinhos. Fruto de uma pesquisa acadêmica que conecta o Brasil e a Espanha, a obra será lançada no final de outubro.

O brasileiro Karl Schurster, professor da UPE e pesquisador da Universidade de Vigo, na Espanha, é um dos autores. Ele assina a publicação em parceria com Óscar Ferreiro, professor da Universidade de Vigo e coordenador do Mestrado em Tradução para a Comunicação Internacional (MTCI).

A dupla mergulha no universo dos X-Men, equipe de mutantes dos quadrinhos da Marvel criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1963. Mais especificamente, eles analisam a relação do personagem Magneto, apresentado como um sobrevivente de Auschwitz, com a representação do genocídio judeu.

“A pesquisa parte da ideia de que os quadrinhos, ou comics, são uma forma de arte transgressora, com liberdade narrativa e estética suficiente para reinterpretar temas sensíveis como o Holocausto. Contudo, ao longo do estudo percebemos um movimento interessante: com o tempo, foi o próprio tema do Holocausto que passou a dominar a arte”, afirma Karl Schurster.

O autor aponta que a “força de sacralização” deste fato histórico que marcou o século 20 superou qualquer poder de transgressão das HQs. Segundo ele, os quadrinhos funcionam como dispositivos de memória.

“Eles reescrevem o trauma, traduzem-no para novas gerações e o inserem no campo da cultura pop, sem banalizá-lo. Assim, os comics tornam-se instrumentos de reflexão ética e histórica sobre o mal, a violência e a exclusão”, diz.

Para ler além do que está dito nas páginas das comics, os pesquisadores utilizam como ferramenta metodológica a paratradução. Essa teoria, criada pela Escola de Vigo, amplia o conceito tradicional de tradução.

“Ela propõe que se deve ler não apenas o texto verbal, mas também tudo o que o cerca, capas, prefácios, notas editoriais, imagens, enquadramentos, como parte integrante do processo de produção de sentido. No caso do Holocausto, a paratradução permite ler o que está “entre” o dito e o não dito, entre o visível e o silenciado”, explica.

Com a publicação, os autores também buscam romper com a ideia reducionista de que quadrinhos são apenas produtos de entretenimento. A partir de um estudo aprofundado, eles apontam as HQs como espaços para refletir tensões éticas e políticas do nosso tempo.

“A arte popular também educa o olhar, ensina a pensar historicamente e desperta consciência crítica. A cultura pop é, portanto, um campo legítimo de reflexão sobre o passado e suas repercussões no presente”, defende Karl.



Publicado originalmente em português, o livro ganhará traduções em inglês e espanhol por duas editoras europeias ainda não reveladas. No Brasil, as vendas começam na última semana de outubro, através do site da Edupe.

