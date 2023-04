A- A+

filme Filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" ganha trailer; assista Longa-metragem de animação do super-herói tem estreia prevista no início de junho

A Marvel divulgou nesta terça-feira (4), por meio das plataformas digitais da Sony Pictures, o trailer do longa-metragem de animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com estreia prevista para os cinemas no início de junho.

Assista abaixo as versões do trailer dublado (em português do Brasil) e legendado (em português de Portugal):

No roteiro de Phil Lord e Christopher Miller, e David Callaham, o jovem morador do Brooklyn Miles Morales é "catapultado através do Multiverso" e encontra uma "equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência". Quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontado com as outras Aranhas e deve redefinir o que significa ser um herói para poder salvar as pessoas que mais ama.

O elenco original conta com as vozes de Shameik Moore (Miles Morales) e Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), e ainda Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham e Oscar Isaac.

