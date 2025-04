A- A+

Cinema "Homem-Aranha": CinemaCon revela próximo filme da saga com Tom Holland e lançamento de animação Evento, que vai até quinta (3), traz novidades das próximas produções de Hollywood

A CinemaCon, feira de cinema que acontece até esta quinta-feira (3) em Las Vegas, revelou o título oficial do quarto filme da saga "Homem-aranha" e também a data de lançamento do terceiro longa da trilogia de animação "Homem-Aranha: Além do aranhaverso".

O título do próximo filme de Peter Parker é "Homem-Aranha: Um novo dia".

O anúncio foi feito por Tom Holland, intérprete do protagonista, em vídeo divulgado no evento.

O ator, que grava ao próximo filme de Christopher Nolan, "A Odisseia", com Matt Damon, Zendaya e Anne Hathaway, pediu desculpas por não poder estar na CinemaCon e acrescentou: "Eu sei que deixamos vocês com um grande gancho no final de ' Homem-Aranha: Sem volta para casa', então 'Homem-Aranha: Um novo dia' é um novo começo. É exatamente isso. É tudo o que posso dizer."

Segundo o diretor Destin Daniel Cretton, que anunciou o cronograma de produção na CinemaCon, a quarta sequência do filme começará a ser filmada no verão norte-americano.

Os detalhes do longa, que tem estreia nos cinemas prevista para 31 de julho de 2026, ainda não foram revelados.

Já "Homem-Aranha: Além do aranhaverso", terceiro filme da trilogia animada da Sony, chegará aos cinemas em 4 de junho de 2027.

Miles Morales começa o terceiro filme como um fugitivo, sendo caçado por todos os outros Homens-Aranha do multiverso… e sugeriu que "Gwen e seus outros amigos podem ou não ser o suficiente para ajudá-lo a salvar a família que tem sido a parte principal de todo o sistema".

