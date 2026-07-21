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AÇÃO

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" terá evento no Recife com exibição de conteúdo exclusivo do filme

Novo capítulo da franquia do super-herói estreia nos cinemas brasileiros no dia 29 de julho

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"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é estrelado por Tom Holland"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é estrelado por Tom Holland - Foto: Sony Pictures/Divulgação

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” estreia nos cinemas brasileiros no dia 29 de julho. Antes disso, o público do Recife vai poder participar de uma ação de divulgação do novo filme promovida pela Sony Pictures, neste domingo (26), às 18h30, no Marco Zero.

Em comunicado oficial, o estúdio convoca os fãs do super-herói a compareceram ao evento fantasiados como ele. A ação será aberta ao público e contará com exibição de um conteúdo exclusivo sobre o longa-metragem. 

O quarto filme do “teioso” no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) traz novamente Tom Holland no papel do protagonista. Neste novo capítulo da franquia, Peter Parker precisa lidar sozinho com os desafios da vida adulta, depois de ter apagado as memórias de quem ama. 
 

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Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”) dirige o filme, que foi escrito pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers. Zendaya e Jacob Batalon também retornam ao elenco, com a adição de nomes como Sadie Sink, Tramell  Tillman, Jon Bernthal e Mark Ruffalo. 

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