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Cinema "Homem-Aranha" supera "Vingadores" e vira a maior bilheteria live-action do Brasil No mercado internacional, Um Novo Dia também registra números expressivos

Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassou Vingadores: Ultimato e se tornou o filme live-action de maior bilheteria da história do Brasil. O longa estrelado por Tom Holland já arrecadou mais de R$ 344 milhões e levou mais de 15 milhões de espectadores aos cinemas, segundo dados do Filme B. O resultado também faz da produção a maior bilheteria da Sony Pictures no País.

Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, havia arrecadado mais de R$ 338 milhões no mercado brasileiro. Um Novo Dia já tinha estabelecido outro recorde por aqui ao registrar a maior abertura da história do cinema nacional.

Apesar do novo recorde entre os filmes, Homem-Aranha: Um Novo Dia ainda não é a maior bilheteria do Brasil em renda. O primeiro lugar geral pertence a Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, que ultrapassou R$ 440 milhões e levou mais de 22 milhões de espectadores aos cinemas. Dados da Ancine registram R$ 442,1 milhões em renda para a animação.

No mercado internacional, Um Novo Dia também registra números expressivos. O filme já soma US$ 2,22 bilhões (cerca de R$ 11,43 bilhões na cotação atual) em bilheteria mundial e entrou para a lista das maiores arrecadações da história do cinema.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, Homem-Aranha: Um Novo Dia traz Tom Holland de volta como Peter Parker. Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando e Tramell Tillman também estão no elenco.

Na trama, Peter vive isolado depois que todos se esqueceram de sua identidade. Enquanto se dedica ao combate ao crime, ele enfrenta uma transformação física e uma nova ameaça em Nova York

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