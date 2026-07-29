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CINEMA "Homem-Aranha: Um Novo Dia": com novos dilemas de Peter Parker, filme estreia nos cinemas do Brasil Longa dá continuidade aos conflitos do herói, em nova produção que estreia nesta quarta-feira (28) nos cinemas brasileiros

Após o fenômeno global de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” (2021), o queridinho da Marvel está de volta, dessa vez, vivendo completamente sozinho. “Homem-Aranha: Um Novo Dia” marca um capítulo totalmente novo para Peter Parker e chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (29).



Cinco anos se passaram desde que Peter foi apagado da memória do mundo por meio de um feitiço lançado pelo Doutor Estranho para salvar o multiverso. Agora, o herói aracnídeo não chega a ser, ao menos, uma lembrança para quem ele ama.



Em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, Peter, interpretado por Tom Holland, combate sua solidão se dedicando integralmente a proteger a cidade e combater o crime - um Homem-Aranha em tempo integral.

Como todo filme de herói, é de se esperar uma virada e ela acontece na medida em que as exigências aumentam. A pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.



Produção

O filme foi escrito pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers, que também assinaram os roteiros de “De Volta ao Lar” (2017), “Longe de Casa” (2019) e “Sem Volta Para Casa” (2021) e conta com a direção de Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”).



Estrelado por Tom Holland e Zendaya, o longa também conta com o retorno de Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião), além de trazer ao elenco Sadie Sink (“Stranger Things”), Tramell Tillman (“Ruptura”), Jon Bernthal (“Justiceiro”) e Mark Ruffalo (“Vingadores”), estes dois últimos interpretando o Justiceiro e o Hulk, personagens já conhecidos do Universo Cinematográfico Marvel.



No Recife

Para a divulgação do filme, a Sony Pictures vem realizando diversas mobilizações ao redor do mundo. No Recife, milhares de pessoas se reuniram neste domingo (26), no Marco Zero do Recife, para acompanhar uma projeção anunciando o filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” no prédio histórico da Associação Comercial de Pernambuco.



Ansiedade

Um dos grandes mistérios do longa é descobrir qual papel Sadie Sink vai desempenhar. E, claro, a divulgação não deixou passar a oportunidade de gerar engajamento. Nas redes sociais oficiais do filme, foram publicados diversos conteúdos que parecem dar pistas sobre a personagem da atriz, mas acabam não revelando nada.



A brincadeira é justamente fingir que vai entregar alguma informação e aumentar ainda mais a expectativa dos fãs. A especulação é que Sadie interprete uma personagem importante da franquia “X-Man”. “E quando eu for assistir Homem-Aranha na estreia e descobrir que a personagem da Sadie Sink não é a Jean Grey, e sim a Garota-Esquilo”, disse um fã no X (antigo Twitter).

e quando eu for assistir homem aranha na estreia e descobrir que a personagem da sadie sink não é a jean grey, e sim a garota esquilo pic.twitter.com/UVgl1M08z9 — jaozito (@jaojaoziito) July 27, 2026



Divulgação

Como parte da divulgação do filme, que está com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, o site Rastreador Aranha, criado por Ned Leeds (Jacob Batalon), está no ar e centraliza todas as informações sobre o Homem-Aranha para celebrar tudo o que o super-herói tem feito por Nova York.



A ideia é que qualquer pessoa possa acompanhar os passos do amigo da vizinhança, desde avistamentos, batalhas, notícias, participações em eventos e até mesmo compra de bagels.



A pré-venda de ingressos também já está disponível e conta com algumas dinâmicas especiais de promoções e recompensas para os consumidores em plataformas como Ingresso.com e Velox.

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