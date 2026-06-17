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Cinema "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já tem ingressos disponíveis para compra; saiba mais Sony Pictures adiantou a estreia do filme no Brasil para 29 de julho, um dia antes da data anunciada anteriormente

Os ingressos para “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo público. A Sony Pictures abriu a pré-venda oficial e mundial nesta quarta (17). A estreia do filme foi antecipada para 29 de julho, um dia antes da data anunciada antes.



Sobre o filme

Com direção de Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”), o filme estará em cartaz nos cinemas do Brasil a partir de 29 de julho, um dia antes da data divulgada anteriormente pela Sony. Esse adiantamento é uma forma de presentear os fãs do super-herói.

No novo capítulo da franquia, Peter Parker precisa lidar sozinho com os desafios da vida adulta e de ser o Homem-Aranha. O filme foi escrito pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers, que também assinaram o roteiro de "De Volta ao Lar”, "Longe de Casa” e "Sem Volta para Casa”

O longa também conta com o retorno de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião), além de ter no elenco Sadie Sink (“Stranger Things”), Tramell Tillman (“Ruptura”), Jon Bernthal (“Justiceiro”) e Mark Ruffalo (“Vingadores”), esses dois últimos como Justiceiro e Hulk, personagens do MCU.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” é uma sequência direta de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”. No filme lançado em 2021, o Peter Parker de Tom Holland se uniu às duas outras versões do Homem-Aranha, interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield, para salvar o multiverso. Contudo, após inúmeras tentativas, a única forma de o jovem herói aracnídeo atingir esse objetivo foi por meio de um feitiço lançado pelo Doutor Estranho, que fez com que todos esquecessem a existência de Peter Parker.

A pré-venda de ingressos conta também com algumas dinâmicas especiais de promoções e recompensas para os consumidores, como Ingresso.com e Velox. Consulte a programação.

Sinopse

É um novo para Peter Parker. Combatendo o crime em tempo integral como Homem-Aranha em um mundo que não se lembra mais dele — e lidando com a pressão de ver seus antigos amigos seguirem em frente sem sua presença — Peter passa por uma mudança que talvez nem ele tenha o poder de controlar. Mas essa transformação também pode ser a única coisa capaz de deter uma surpreendente nova ameaça à cidade e às pessoas que ele ama: um poderoso vilão que ninguém sequer consegue enxergar. O mundo pode ter se esquecido de Peter Parker, mas ele não se esqueceu do mundo.

Ficha técnica

Direção: Destin Daniel Cretton

Roteiro: Chris McKenna, Erik Sommers e Justin Kuritzkes

Baseado nos quadrinhos da MARVEL: Stan Lee e Steve Ditko

Produção: Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, Rachel O'Connor

Produção Executiva: Louis D'Esposito, David Cain

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo

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