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cinema "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se torna a maior bilheteria de 2026 em 7 dias, com mais de US$ 1 bi O filme ultrapassou o quinto longa de "Toy Story", que chegou em US$1,07 bilhão globalmente

Há sete dias em cartaz, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", tornou-se o filme com a maior bilheteria em 2026. A sequência do herói já acumula mais de U$1,1 bilhão arrecadados mundialmente.

Segundo dados do Deadline, o filme ultrapassou o quinto longa de Toy Story, que chegou em US$1,07 bilhão globalmente.

O longa também faz sucesso no Brasil. Segundo dados da Rentrak, a novidade teve a segunda maior estreia em cinemas nacionais no quesito público desde 2002.

O novo filme do aranha arrecadou R$127 milhões em bilheteria e levou 5,31 milhões de pessoas às salas.

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