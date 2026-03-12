Trailer de "Homem-Aranha: Um novo Dia" pode ser divulgado na próxima semana
Alguns insiders confirmaram a informação e cravaram o lançamento da prévia para o dia 18 de março
Faltando menos de cinco meses para a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, o primeiro trailer do filme ainda não foi divulgado oficialmente pela Sony. Porém, a demora que vem deixando os fãs da franquia ansiosos pode estar cada vez mais próxima do fim.
A divulgação pra o público em geral ainda não tem data confirmada, mas segundo alguns insiders, como Daniel Richtman, deve ocorrer entre os dias 17 e 18 de março, na próxima semana.
Até o momento, a Sony só confirmou a exibição de um trailer do filme na CinemaCon, que ocorre ocorre entre 13 e 16 de abril. O evento anual, realizado em Las Vegas, reúne os maiores estúdios de Hollywood e as principais redes de cinema do mundo.
"Homem-Aranha: Um novo Dia" tem no elenco principal os atores Ton Holland, Jacob Batalon e Zendaya. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre os personagens secundários, nem de como se desenvolverá a história.
Entre outros nomes já confimados estão Jon Bernthal, como Justiceiro e Mark Ruffalo, como Hulk. A personagem da atriz Sadie Sink, que também estará no longa, ainda não foi revelada oficialmente.
Dirigido por Destin Daniel Cretton e com roteiro de Erik Sommers e Chris Mckenna, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" está pevisto para chegar aos cinemas em 30 de julho.