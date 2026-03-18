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CINEMA "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ganha primeiro trailer e tem história revelada em sinopse oficial A produção é o quarto filme da franquia que tem Tom Holland vivendo o protagonista

A Sony divulgou, nesta quarta-feira (18), o trailer oficial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A produção será o quarto filme da saga do personagem interpretado por Tom Holland e tem estreia confirmada para 30 de julho. A sinopse do longa-metragem foi divulgada junto com a prévia.

No filme, a história se desenvolve depois de uma passagem de quatro anos dos eventos ocorridos em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. Peter Parker agora é um adulto vivendo completamente sozinho, após ter escolhido ser apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama.

O trailer mostra Peter, interpretado por Tom Holland, tendo que lidar com as consequências das escolhas que foram feitas. Sua antiga namorada, MJ, vive um novo romance e, além disso, o herói descobre que seus poderes estão sendo afetados por algum tipo de mutação genética, que está cada vez mais fora de controle.

Na prévia, também aparece a atriz Sadie Sink, que ainda não teve seu personagem confirmado. Ela surge no trailer controlando mentes, o que reforça os rumores de uma possível relação com a personagem Jean Grey, dos X-Men.

Confira:

O longa conta com o retorno de Zendaya como MJ, além dos atores Jacob Batalon e Michael Mando. O elenco reúne ainda Sadie Sink, Tramell Tillman, Jon Bernthal, retornando ao papel do Justiceiro, e Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk.

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