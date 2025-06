'Homem com H': cinebiografia de Ney Matogrosso chega ao streaming; saiba quando e onde

A- A+

A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", já tem data para chegar ao streaming.

A Netflix anunciou nesta segunda-feira que o longa estrelado por estrelada por Jesuíta Barbosa aterissa no catálogo no dia 17 de junho. Ele estreou nos cinemas no dia 1º de maio e vendeu 163 mil ingressos no primeiro fim de semana.

Segundo a plataforma, o filme teve até agora mais de 620 mil espectadores. Dirigido por Esmir Filho, o longa mostra diversas fases da carreira e da vida pessoal do cantor, inclusive o conturbado relacionamento com o pai militar.

A estreia nos palcos como líder do grupo Secos e Molhados também está na tela, assim como importantes relacionamentos amorosos.

Além de Jesuíta, o elenco tem ainda Hermila Guedes, Bruno Montaleone, Jullio Reis e Rômulo Braga.

